"Die Kleine Hexe" am ETA Hoffmann Theater Bamberg

Mit ihren 127 Jahren ist die kleine Hexe natürlich noch viel zu jung, um am Hexentanz auf dem Blocksberg teilzunehmen. Aber die Oberhexe gibt ihr eine Chance: Sie muss beweisen eine gute Hexe zu sein. Bei der Inszenierung des Kinderbuchklassikers war dem Dramaturg Olivier Garafalo wichtig:

"Wir wollten eben tatsächlich die Geschichte erzählen von einem sagen wir mal jungen Mädchen – das in eine gewisse Welt reingedrängt werden soll – wo es eben so gewisse Vorstellungen gibt, wie man dann da drin zu leben hat – das aber seinen eigenen moralischen Kompass entwickelt." Olivier Garafalo, Dramaturg

Das kleine Mädchen lernt selbst zu entscheiden, was richtig und was falsch ist. Zusammen mit ihrem besten Freund dem sprechenden Raben Abraxas möchte sie möglichst viele gute Tagen vollbringen. Das Problem: Hexen sind grundsätzlich böse und verstehen unter "gut" etwas anders. Die Regisseurin Mia Constantine lässt die Zuschauer in eine bunte Hexenwelt eintauchen.

"Es ist eine sehr bunte Welt, die wir erschaffen haben. Eine sehr moderne und verrückte Welt. Natürlich haben die Hexen witzige, bunte und schräge Kostüme." Mia Constantine, Regisseurin