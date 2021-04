Die Kirchen in der Corona-Pandemie: Lehrt Not beten?

Tilmann Kleinjung: Herr Pickel, wir haben jetzt ein Jahr Pandemie hinter uns. Gibt es denn schon Erfahrungswerte, empirische Daten, Umfragen, was das mit unserem Glauben gemacht hat?

Gert Pickel: Es gibt jetzt erste Umfrageergebnisse, die sind aber noch nicht sehr tiefgreifend. Ich hatte so eine Vermutung und das, was wir an Ergebnissen haben, deutet auch in diese Richtung: Zum einen kann man sagen, dass für die Personen, die religiös sind und auch eine gewisse Kirchenbindung haben, das natürlich ein Verlust ist. Aber die bleiben ihrer Kirche treu. Auf der anderen Seite haben wir die Gruppe derer, für die Religion eh nur noch relativ nebensächlich war: vielleicht mal zu Weihnachten einen Besuch des Gottesdienstes. Bei denen finden wir so etwas wie eine forcierte Säkularisierung. Die merken jetzt, dass sie nicht mal das mehr brauchen.

Und dazwischen gibt es vielleicht noch eine dritte Gruppe. Das ist die, die eben vor allem die gemeinschaftlichen Veranstaltungen vermisst, obwohl sie nicht besonders religiös sind. Und diese sozialen Verluste, die man ja auch jenseits vom Religiösen hat, sind natürlich hier ganz besonders stark ausgeprägt, weil Religion ist halt etwas sehr Soziales.

Aber es geht ja nicht nur um die Gottesdienste, sondern auch um so etwas wie Glaubensinhalte. Wo finde ich Halt in dieser Krise? Was gibt mir Kraft? Es gibt ja diesen Uralt-Spruch "Not lehrt beten". Konnten Sie eine stärkere Zuwendung zu Glaubensinhalten feststellen?

Also man findet dies in der Tat. Man findet es bei den Hochreligiösen. Und das ist eben genau, wenn wir auf unsere religiöse Landschaft schauen, der entscheidende Punkt. Die Personen, die religiös stark verbunden sind, die greifen ganz besonders stark nochmals darauf zurück. Die sehen sozusagen hier eine Lösungsmöglichkeit eines Umgangs mit Unsicherheit. Das ist ja das, wo das Angebot von Religion wirksam wird. Diejenigen, die auch im normalen Alltagsleben nicht wirklich darauf zurückgreifen, die greifen auch nicht verstärkt jetzt darauf zurück. Für die wird das eher nebensächlich - verschwindet sogar eher aus dem Alltag, weil ja noch nicht mal irgendwelche Kontaktmöglichkeiten bestehen.

Das Zentrale ist: Um auf das Gebet, auf den Glauben auf die Riten zurückgreifen zu können, brauche ich eine Anschlussfähigkeit. Und die ist in Deutschland über die letzten vier Jahrzehnte doch deutlich abgesunken. Also man kann gar nicht sicher darauf zurückgreifen. Und wenn wir dann noch ein paar Skandale drum herum haben, verbessert sich die Situation natürlich nicht.

Wenn ich mich jetzt auf einer x-beliebigen Querdenkerdemo - vor allem in Süddeutschland - umschaue, dann stelle ich geradezu eine Explosion des Religiösen und Spirituellen fest. Da finde ich alles: super fromme Christen, Esoteriker, Aberglaube. Gibt es auch diese Tendenz? Oder ist es tatsächlich ein Trend, sich Weltentwürfe zu zimmern, die mit der Aufklärung nicht mehr viel zu tun haben?

Wir kennen das seit frühen Schriften von Theodor Adorno. Der sagte immer: Verschwörungsmentalität und gerade Aberglaube oder Esoterik hängen durchaus sehr stark zusammen, weil man an etwas, was wissenschaftlich außerhalb der Reichweite steht, glaubt. Und Verschwörungstheorien sind etwas, was eben gut hilft, Probleme woanders hin zu projizieren. Also man möchte nicht selbst verantwortlich sein, sondern es muss jemanden geben, der daran schuld ist. Und wir finden gerade bei Personengruppen, die sehr stark einem esoterischen, einem spirituellen Muster folgen, Nähen zu so einem Denkmuster.

Wenn man so verschwörungstheoretische Demonstrationen anschaut, das sieht ja immer nach viel aus. Man muss sich aber auch klar sein, da wird alles gebündelt, was so - ich sag jetzt mal ein bisschen salopp - herumläuft. Und viele dieser Esoteriker-Gruppen, die kennen wir natürlich aus den letzten Jahrzehnten auch schon. Die waren bloß nie auffällig, weil das eigentlich kleine Gruppen waren. Jetzt, in der Kombination mit vielen anderen Gruppen, sieht das natürlich nach viel aus.

Die Kirchen haben es sich ja verboten, diese Krise in irgendeiner Weise auf Gott zu beziehen. Diese typischen Erklärungsmuster "Gott schickt uns das als Strafe" gibt es nicht mehr, oder sagen wir kaum noch - außer eben wieder in so einem verschwörungstheoretischen Milieu. Jetzt gab es vergangene Woche einen Satz in der Regierungserklärung, die Markus Söder im bayerischen Landtag gehalten hat, die mich doch sehr verwundert hat: "Gott hat uns bislang gut beschützt. Ich bitte ihn auch weiterhin um Schutz für unser Land." Das ist eine Aussage, die viele im Kontext einer Landtagsdebatte doch sehr verwundert hat. Wie ist denn das jetzt einzuordnen in unser religiöses Setting in diesen Tagen?

Also, ich glaube, sagen wir mal für jemanden, der in der CSU ist, liegt das doch in gewisser Hinsicht nahe. Das ist in der Partei ja im Grunde angelegt. Man hat sich immer vorgenommen, dieser christlichen Seite - gerade der katholischen Seite, mittlerweile aber auch Teilen der evangelischen - nahezustehen. Es bietet sich hier die Möglichkeit, da wieder Anschluss zu nehmen. Man war ja so ein ganz klein wenig über Kreuz, auch gerade mit den Kirchen, in der Flüchtlingspolitik. Da gab es doch massive Auseinandersetzungen.

Und jetzt sieht man die Möglichkeit, auf das wieder zurückzukommen. Natürlich ist die Idee, dass man auf diese Weise versucht, so etwas wie Trost oder Sicherheit zu spenden. Und das aber natürlich auch ein bisschen für sich zu vereinnahmen, dass man also selbst hier im Bunde steht. Das ist also eher ein politischer Schachzug als ein sehr weitreichendes Element.

Alle Jahre wieder berichten wir über massive Kirchenaustritte. Und tatsächlich scheint es irgendwie einen Zusammenhang zu geben zwischen den Skandalmeldungen, die Kirche produziert und eben diesen Warteschlangen vor Standesämtern und Amtsgerichten. Gibt es diesen Zusammenhang tatsächlich: also Missbrauchskrise - und jetzt treten die Leute aus?

Man muss es so sehen: Wir haben schon über mehrere Jahrzehnte, seit den 70er-Jahren, bei den beiden großen Volkskirchen massive Verluste erlebt. Das hängt mit einem sehr grundsätzlichen Prozess zusammen: Das nennt man Modernisierung oder Säkularisierung. Viele Komponenten unserer Gesellschaft sind eben nicht mehr so religionsaffin. Wir haben eine hohe Mobilität. Wir haben eine steigende Erklärung des Umfeldes durch wissenschaftliche Elemente und so weiter.

Das ist also ein genereller Trend, mit dem man es zu tun hat. Und bislang hat man nicht so richtig die Möglichkeiten gefunden, dagegen zu steuern. Eine Variante ist, was ich gerade gesagt habe, Soziales und Gesellschaftliches. Und dementsprechend stellt die jetzige Pandemie durchaus ein Problem für Kirchen dar, weil genau diese Bindungen bröckeln. Ob man das alles auf digital herüber bekommt - da muss man jetzt eben sehr viel arbeiten und hoffen.

Der dritte Punkt, der dann ins Tragen kommt, sind solche Skandale. In der Regel kann man sagen, wenn irgendwo etwas passiert, dann gibt es einen kleinen Boost, der die Zahl der Austritte nach oben treibt - auf 300.000 bis 400.000 vielleicht mal im Jahr. Aber letztendlich entscheidend ist, dass man regelmäßig seit 40 Jahren um die 250.000 Menschen pro Jahr verliert. Die Dauerhaftigkeit ist eigentlich schlimmer.