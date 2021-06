Die Kirche und der Digitalisierungsschub - wie geht's weiter?

Trotz positiver Ressonanz - der persönliche Kontakt fehlt

Den beiden Pfarrern geht es aber weniger um Klickzahlen, sondern um jeden einzelnen, den sie erreichen: Ab und zu bekommen sie Mails oder Postkarten, in denen sich die Menschen bedanken - oder Fotos davon, wo ihre Andachten geschaut werden. Kleine Gesten, die anspornen und die jungen Pfarrer zu immer neuen Ideen verleiten. Zum Beispiel: die Änderungen der Abstands- und Hygienevorschriften für Präsenzgottesdienste im Tagesschau-Format zu verkünden.

Trotzdem bleibt bei all dem, was Anne-Sophie Höpfner und ihr Mann Martin im Corona-Jahr umgesetzt haben, ein kleiner Wermutstropfen: der fehlende direkte Kontakt zu den Menschen. "Wie reagiert derjenige auf das, was wir erzählen? Findet er es gut, toll, schlecht, berührt es ihn im Herzen oder schläft er gleich ein? Das ist tatsächlich was, was wirklich fehlt", bedauert das Pfarrer-Ehepaar.

Keine TV-Qualität, aber Gottesdienste, die Menschen berühren

Ortswechsel von Offenhausen nach München: Pfarrer David Theil steht in seiner Kirche St. Ursula in Schwabing. "Ich fand‘s am Anfang für mich selber sehr befremdlich, in dieser großen Kirche mit sechs, sieben Leuten zu feiern, und musste mir sehr bewusst herholen, dass viele mitfeiern zu Hause."

Auch Theils Gemeinde hat in Corona-Zeiten damit begonnen, Gottesdienste zu streamen - meistens mit positiver Resonanz. Natürlich könnten sie nicht mithalten mit dem hochprofessionellen Fernsehgottesdiensten, aber die Zuschauer fanden es toll, einen Gottesdienst mitzufeiern "aus der eigenen Pfarrkirche, wo man den Raum kennt, den Musiker kennt, die Pastoralreferentin kennt", erklärt Pfarrer Theil.

Blick über den Tellerrand digital viel leichter

Die Pastoralreferentin in Sankt Ursula heißt Monika Roth. Sie ist zuständig für die Arbeit mit den Ministranten und den Firmlingen. Gerade die Jugendarbeit lebe eigentlich vom persönlichen Kontakt, vom Ratschen, vom Austausch, erzählt sie, und daher sei sie erstaunt gewesen, dass manche Dinge digital sogar sehr gut funktioniert hätten.

So zum Beispiel ein Abend zur Firmvorbereitung, bei dem es um die "heißen Eisen" der Kirche ging und der via Zoom stattfand. "Wir konnten halt jetzt Referenten einladen aus ganz Deutschland, also waren auch welche aus Berlin zugeschaltet. Das wär jetzt im Analogen nicht gegangen. Digital war das kein Problem, da die Gesprächspartner Zeit hatten und teilnehmen konnten", sagt Monika Roth.

Digitalisierung in der Kirche: Gekommen, um zu bleiben

Sie kann sich vorstellen, einige der vielen digitalen Tools, die sie im letzten Jahr getestet hat, auch zukünftig in die Jugendarbeit einfließen zu lassen - selbst, wenn alles wieder ohne Corona-Beschränkungen läuft.

Vom Digitalen trennen möchte sich auch das Pfarrer-Ehepaar aus Offenhausen nicht mehr. Ihr Youtube-Kanal mit inzwischen 830 Abonnent sei eine Herzensangelegenheit geworden, sagt Martin Höpfner. Andachten aus dem Wohnzimmer werde es daher weiterhin geben. Und ein paar besondere Projekte sind für diesen Sommer auch schon geplant: "Im September wird StarTreck 55 Jahre alt und dazu gibt‘s dann natürlich auch wieder einen Youtube-Gottesdienst." Da freue er sich als "Trekkie" schon ganz besonders drauf, sagt Martin Höpfner.