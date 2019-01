"Die Kanon": ein Gegenentwurf zum männlichen Bildungskanon

"Die Welt ist in Unordnung. Wie verständigt sich eine Gesellschaft in Aufruhr? Durch einen gemeinsamen Fundus an Wissen": Unter dieser Leitidee versammelte die Wochenzeitung Die Zeit letzten Sommer hundert kulturelle Produkte, die man angeblich kennen sollte, um sich orientieren zu können. Darunter Werke wie zum Beispiel die Nationalhymne, die "Mona Lisa", "Die Sendung mit der Maus". Wer genauer hinschaute, stellte fest: 91 dieser Kulturgüter stammten von Männern, sieben von Frauen und zwei von beiden zusammen. Das sorgte für Kritik. Mehrere Journalistinnen, Autorinnen und Wissenschaftlerinnen, darunter Sibylle Berg und Margarete Stokowski, begannen, ihrerseits einen Kanon zusammenzustellen: die bedeutendsten Werke nur von Frauen. Nun steht "Die Kanon", wie dieses Projekt genannt wird, online. Joana Ortmann hat mit einer der Initiatorinnen, der Berliner Filmemacherin Theresia Reinhold, gesprochen.

Joana Ortmann: Wie ist denn dieser weibliche Kanon zustande gekommen?

Theresia Reinhold: Nachdem Herr Kerstan in der Zeit die Liste mit 100 Namen veröffentlichte, hat Frau Berg uns neun Frauen aktiviert, um einfach einen Gegenentwurf zu erstellen. Weil wir das nicht unkommentiert lassen wollten, dass in diesem Kanon eben nur wenige Werke von Frauen sind. Denn wir glauben, dass, wenn der Zugang von bestimmten Gruppen zu Bildung, aber auch zur Erschaffung von relevanten Werken versperrt wird, dann ist es ja auch kein Wunder, dass so viele von diesen Bildungskanons weiß und männlich dominiert sind. Daraufhin haben wir uns an einem Wochenende hingesetzt, 148 Frauen haben es dann in den vorerst endgültigen Kanon geschafft. Aber wir hatten ursprünglich weit mehr als 300 schon gesammelt, und das waren nur Frauen, die wir kannten.

Und warum haben Sie dann "nur" 148 – das sage ich mal provokativ – in den Kanon aufgenommen? In "die Kanon"?

Der Grund war einfach nur, dass wir die Leute, die das online sehen, weil wir das ja auch bei Spiegel Online und auf Watson in der Schweiz veröffentlicht haben, einfach nicht überfahren wollten und uns auch so ein bisschen an der Länge orientiert haben. Uns war aber von Anfang an klar, dass es nicht nur diese wenigen Namen bleiben können, weshalb die Idee, eine Website zu erstellen, direkt am Anfang auch dabei war.

Da sind ganz spannende Namen dabei, man sieht auch, dass es eine große Mischung ist: natürlich viele Schriftstellerinnen, aber auch zum Beispiel Ada Lovelace, die Computer-Pionierin, oder Michelle Obama. Ist der Kanon mit Absicht breit gestreut?

Der Kanon, die Kanon ist eigentlich auch noch nicht so breit gestreut, wie sie sein könnte. Wir haben sehr, sehr viele Rückmeldungen bekommen, über Twitter oder in den Kommentarspalten online, von Menschen, die einfach noch weitere Personen genannt haben, weshalb wir jetzt bei der schon recht großen Anzahl 678 sind. 678 Frauen aus verschiedenen Bereichen, aber wir sind noch lange nicht am Ende. Wir haben jetzt schon wieder neue Vorschläge bekommen und werden das immer weiter ausfächern und sammeln.