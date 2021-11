Die Journalistin Bettina Gaus ist gestorben

Vielleicht muss man gerade jetzt an ihr erstes Buch aus dem Jahr 2000 erinnern, dessen Thema angesichts allgegenwärtiger Debattendebakel aktueller nicht sein könnte: "Die scheinheilige Republik. Das Ende der demokratischen Streitkultur" nannte die Publizistin Bettina Gaus damals ihr Buch, in dem sie hellsichtig eine Aushöhlung des politischen Diskurses beschrieb, die derzeit nahezu täglich in den sozialen Medien zu beobachten ist.

Argumente und eine harte Auseinandersetzung in der Sache: Fehlanzeige; stattdessen tumbes Team-Building, Hypokrisie und Lagerdenken nach überkommenen Rechts-Links-Schemata, die schon damals nicht mehr griffen. Die Frühformen davon erkannte und brandmarkte Bettina Gaus.

Langjährige Afrika-Korrespondentin

Bettina Gaus kam als Tochter des Journalisten und Diplomaten Günter Gaus aus einem Haus, in dem ein Gespräch nie ohne genaue Kenntnis der Fakten, nie ohne akkurate Vorbereitung stattfand. Erstmal fragen, was ist, bevor man vorschnell mit einer von Sachkenntnis ungetrübten Meinung bei der Hand ist. Ihr Handwerk hatte sie an der Deutschen Journalistenschule in ihrer Geburtsstadt München gelernt und war dann bald bei der Berliner "tageszeitung" gelandet. So berichtete sie von 1989 bis 1996 als freie Mitarbeiterin mit Sitz in Nairobi aus Afrika für die links-alternative "taz", verschiedene ARD-Sender und Nachrichtenagenturen. Jahre später kehrte sie nach Afrika zurück und schrieb 2011 ein Buch darüber: "Der unterschätzte Kontinent. Reise zur Mittelschicht Afrikas". Die genaue Beobachterin Gaus störte sich an der verbreiteten Wahrnehmung als "monolithischer, dunkler Block".

Journalistin im Kampf gegen Klischees

"Afrika besteht zwar aus Ländern, die fast ausnahmslos die Erfahrung des Kolonialismus gemacht haben, die aber trotzdem sehr unterschiedliche Kulturen, Gegebenheiten, politische Verhältnisse aufweisen und wo die Lebensbedingungen der Menschen stark voneinander abweichen", sagte sie im Interview mit dem BR und fuhr fort: "Die Jahre, in denen ich in Afrika war Anfang der 90er Jahre, das waren sehr unruhige Zeiten, und so konnte es gar nicht ausbleiben, dass wir alle, die wir da waren, seinerzeit nur noch Kriegsberichterstattung gemacht haben. So haben auch wir dazu beigetragen, dass Afrika als Kriegskontinent erscheint. Ich halte das zunächst mal auch für absolut richtig: Wenn Völkermord stattfindet, kann man nicht über schöne Volkstänze andernorts berichten. Aber es ist natürlich ein verkürztes Bild, und ich hatte in meinem privaten Umfeld immer Umgang mit der afrikanischen Mittelschicht, die überhaupt nicht vorkam im öffentlichen Bild von Afrika: also mit einem Arzt, einer Lehrerin, einer Krankenschwester, einem Architekten, und ich habe gedacht: Irgendwie muss man die auch mal schildern und sagen, dass es die gibt. Denn was, glaube ich, fast niemand weiß: 95 Prozent der afrikanischen Bevölkerung leben nicht in einem Krisen- oder Kriegsgebiet. Ich will damit nicht sagen, dass die alle Mittelschicht sind. Es gibt unglaublich viel Armut, das ist bekannt. Aber es gibt eben auch Leute, die nicht rasend reich sind, sondern so leben wie bei uns die Mittelschicht auch, also mit ein bisschen mehr Geld als man zum Überleben braucht und die sehr zur Stabilisierung ihrer Umgebung beitragen."

Kritisch gegenüber der eigenen Zunft

15 Jahre lang war Bettina Gaus mit einem Kenianer verheiratet, der Ehe entstammt eine Tochter. Schon in ihrem Buch "Frontberichte. Die Macht der Medien in Zeiten des Krieges" aus dem Jahr 2004, hatte Gaus aufgrund ihrer in Afrika gewonnenen Erfahrungen darüber reflektiert, wie sie und ihre Kollegen von Kriegsparteien instrumentalisiert wurden und für einen kritischen Journalismus plädiert. Die Frankfurter Rundschau urteilte, ihr Buch enthalte "im Kern den Kodex für einen aufgeklärten und kritischen Journalismus unter Arbeitsbedingungen, die leicht korrumpieren".

Nach Jahren als Leiterin des Parlamentsbüros der "taz" (1996-1999) arbeitete Bettina Gaus als politische Korrespondentin aus der Hauptstadt, war oft im Presseclub der ARD, bei Hart aber fair und bei Sandra Maischberger zu Gast – und bewahrte sich jene Unbestechlichkeit im Urteil, für die sie weit über ihre Zunft hinaus geschätzt wurde. Zehn Jahre lang schrieb sie die in der taz die Kolumne "Macht": scharf in der Analyse und nie darauf aus, die heute so ersehnten "Allies" auf Twitter (wo sie, bezeichnend genug, nicht war) um sich zu scharen. Likes und Herzen konnten so eine nicht locken, ihr ging es um das bessere Argument. Gerade die unpopuläre Position war oft genug die ihre: sei es im Falle der plagiierenden Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock, sei es im Falle des wegen Machtmissbrauchs geschassten „Bild“-Chefredakteurs Julian Reichelt.

Ihre langjährige Zeitung, die sie erst in diesem Frühjahr verlassen hatte, um mit 64 Jahren als Kolumnistin beim "Spiegel" anzuheuern, würdigt sie heute, da ihr Tod nach kurzer Krankheit gemeldet wird, als "eine der wichtigsten Stimmen in der taz-Geschichte". Das war und bleibt sie.