Die "Isarautoren" kämpfen gegen Stereotype in Kinderbüchern

Wer eine Buchhandlung betritt und sich in die Kinder- und Jugendbuchabteilung verirrt, dem fällt auf, wie klischeebeladen die Themen sind. Auf der einen Seite funkelt und glitzert es dem Besucher entgegen, Einhörner und Prinzessinnen tummeln sich auf den Titelbildern.

Auf der anderen Seite finden sich in hellblau gehaltene Bücher, von deren Covern Ritter und Drachen zum Kauf locken. "Es ist schade, dass immer die rosa Prinzessin ausgewählt wird, immer das Einhorn oder der Ritter mit dem leuchtenden Schwert“, sagt die Kinderbuchautorin Petra Breuer. Es gebe so viele andere Themen, die für Kinder interessant seien und diese förderten.

Alles ist rosa oder hellblau

Petra Breuer schreibt historische Bücher, um Jungen und Mädchen Geschichte näher zu bringen. Sie hat das Gefühl, eine Nische zu bedienen. Ihrer Kollegin Anja Janotta geht es genauso: "Viele gute Bücher gehen durch diese Stereotypisierung unter." Das sei schade, denn auch sie komme in Versuchung auf diese Weise zu schreiben. "Schreib` mal rosa und was für Mädchen, es muss wiehern und es muss Weihnachten drin sein" – das seien die Anforderungen. Abweichungen davon kämen bei den Verlagen nicht gut an: "Eine schräge Großmutter, die raucht, kann man vergessen."