Das bieten Jonathan Meeses "Irrfahrten" in München

Was diese nostalgische Neigung betrifft, ist Meese selber ganz vorn dabei: Er verwebt alles, was die Kulturgeschichte hergibt: Mythen und Märchen, Weltliteratur und Triviales, Kitsch und Kino, Platten und Poster, die Bibel und die Pop-Art. Das war schon von Anfang an so, sagt er, als er in den 1990ern Kunst studierte, um mit sich und seinen Spiel- und Gedankenräumen allein zu sein. Auch diese Anfänge sind hier zu sehen – überraschend: Lauter Mini-Installationen, die der Student Meese am laufenden Band produziert haben muss. Kleine Menschlein, die auf einem überdimensionalen Schuh rumklettern und wurmartige Gebilde hinter sich zurücklassen. Eine Steinkatze, gipsverschmiert, mit goldenem Kirchturm auf dem Kopf. Ein Cowboy, rittlings auf dem Rand eines Farbtopfs. "Das ist natürlich ein Diskus für mich gewesen. Und der Cowboy schießt also los, und der Diskus dreht sich, und der schießt immer sich selbst in den Rücken. Das ist eine Spirale. Das ist die Unmöglichkeit des Daseins. Im Grunde sind das alles Duelle mit sich selbst."

"Wir brauchen ja Treibstoff, wir müssen in die Zukunft kommen"

Weitermachen, egal was kommt – das wird Meeses Mantra, ist es bis heute. Und zwar in allen Genres. Deshalb kommt in dieser Ausstellung auch alles in einem Raum zusammen: Malerei, Skulptur, Performance, Künstlerbücher, frühe, fast schüchterne Zeichnungen, die von ihm selbst erfundene, laufend erweiterte Sprache. "Hier sieht man zum Beispiel den halbmythologischen Burschen Mr. Okten, der spielt immer noch eine große Rolle", erklärt Meese. "Der ist der Gott des Benzins. Oktan – aber ich spreche diese Sachen ja anders aus – Okten! Ich versuche aus der Sprache die Essenz zu ziehen. Das heißt, man sagt: Okten - und kommt damit zu einer ganz anderen Sprachebene. Wir brauchen ja Treibstoff, wir müssen in die Zukunft kommen."

Ist die von Meese so inbrünstig geforderte "Diktatur der Kunst" auch so ein Treibstoff? Natürlich, die Diktatur der Kunst ist für ihn die Möglichkeit zu überleben. Man sollte nur nicht den Fehler machen, hier irgendwas Politisches rein zu deuten. "Kunst hat mit Politik überhaupt nichts zu tun, sie ist ihr weit überlegen", sagt Meese. "Politik ist immer untergegangen, alle Religionen sind aus der Kunst gekommen und irgendwann landen die Götter wieder im Märchenbuch". Oder eben auf den Irrfahrten des Meese, denen man sich ruhig mal hingeben darf, so ähnlich wie dem Tarzanseil auf dem Abenteuerspielplatz.