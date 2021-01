Was uns die Bilder von der Erstürmung des Kapitols erzählen

Mit einem Protestschild in der einen Hand und dem Smartphone in der anderen – so stürmten viele der Trump-Anhänger am Mittwoch in das Kapitol in Washington. Dazu kamen oft noch Accessoires wie Kappen und Schals mit Parolen aus dem letzten Wahlkampf oder aggressivere Ausrüstungen als Wikinger oder mit der Südstaaten-Flagge oder antisemitischen T-Shirts. Man versucht eben, mit allen Mitteln Stoff für Bilder zu liefern – fotogen und provokant zu sein –, um selbst zum Medienereignis zu werden. Das ist gängige Praxis der Demonstrationskultur seit Jahrzehnten. Nur mit starken Bildern schafft man es, die eigenen Botschaften und Forderungen an ein großes Publikum zu bringen.

Mit Selfies bezeugen Trump-Anhänger ihr vor-Ort-Sein

Doch mit dem Smartphone selbst auch Bilder zu machen, während man hofft, dass andere Bilder von einem machen, das ist relativ neu. Es zeugt vor allem von der Bedeutung, die Soziale Medien mittlerweile haben. Denn die Bilder und Videos, die die Protestierenden aufnehmen, senden sie meist direkt an ihre Follower bei Twitter, YouTube, Facebook, Telegram oder dem hauptsächlich von Rechten genutzten sozialen Netzwerk Gab.

Dabei geht es ihnen allerdings weniger um Berichterstattung als darum, stolz unter Beweis zu stellen, direkt vor Ort zu sein – dort, wo Geschichte geschrieben wird. Und weil sie so sehr damit beschäftigt sind, die historischen Ereignisse einzufangen, die sie ja selbst gerade erst mitproduzieren wollen, kommt letzteres schnell zu kurz. Vor lauter Begeisterung darüber, bei einer Revolution dabei zu sein, ist man von Anfang an so eifrig mit ihrer Dokumentation und mit dem Sammeln von Erinnerungsstücken beschäftigt, dass diese Revolution letztlich gar nicht mehr richtig stattfindet. Die Leute nehmen die Haltung von Veteranen oder von Geschichtstouristen ein, noch bevor die eigentliche Schlacht geschlagen ist.

Re-Enactment der eigenen Fantasien

Zum Glück – möchte man sagen. Denn nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn die Kapitol-Stürmer voll und ganz als Putschisten gehandelt hätten, wenn sie sich gut organisiert und in kürzester Zeit strategisch wichtige Punkte des Gebäudes besetzt hätten. Welche Folgen hätte es gehabt, hätten sie in den Büros alle Computer zerstört, Aktenschränke in Brand gesetzt, gar die Abgeordneten, die sich versteckt hatten, gefunden und dann gelyncht? Dann wäre es eventuell wirklich zu der Revolution gekommen, die sie zu erleben glaubten.