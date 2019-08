Es geht direkt los mit den Widersprüchen. „Alles ist verloren“, heißt es im Eröffnungsstück der Platte. Und dann: „Quatsch, alles ist in Ordnung“. Das ist bester Adorno-Pop. Es geht um das entfremdete Subjekt im alternativlos gewordenen Kapitalismus. Die Höchste Eisenbahn versuchen sich an einer Zustandsbeschreibung der Gegenwart. „Alles funkelt und glänzt“, heißt es an anderer Stelle. Da steht jemand vor den Produkten der Postmoderne und ist verwirrt. Kann Konsum wirklich glücklich machen? Im Stück „So Siehst Du Nicht Aus“ wird diese Frage negativ beantwortet. Am Ende sind es eben immer doch wieder nur leere Versprechen.

Musik für Mittvierziger

„Ich Glaub Dir Alles“ heißt die Platte, schon der Albumtitel wirkt naiv. Wem glaubt man wirklich alles? Wem vertraut man überhaupt noch? Die Höchste Eisenbahn hangeln sich auf ihrem dritten Album von Motivkreis zu Motivkreis: Kapitalismuskritik, Liebe, Vaterschaft. Die Themen sind häufig nur angedeutet. Die Texte intuitiv zusammengesetzt. Der Klang der Worte ist wichtiger als eindeutig politische Messages. Das sind schluffig-poetische Popsongs für Mittvierziger.