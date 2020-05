"Die Heimreise" – Filmemacher Tim Boehme im Gespräch

Wenn wir von "Heimreise" sprechen, dann meinen wir die Fahrt zurück zum Wohnort oder auch dorthin, wo man geboren und aufgewachsen ist. Mithin: die Reise in die Heimat. Was aber, wenn man diese Heimat nicht hat, wenn man als Säugling von den Eltern weggeben wurde, in Kinderheimen und bei Pflegefamilien aufwuchs, wenn man also weder seine Eltern noch irgendein anderes Mitglied seiner Familie kennt? Dann wird so eine Heimreise zum Aufbruch in ein vollkommen unbekanntes Land. Die Heimreise des 38-jährigen Bernd Thiele wird noch zusätzlich dadurch beschwert, dass er behindert ist und weder lesen noch schreiben kann. Der Filmemacher Tim Boehme hat ihn und seinen ebenfalls behinderten Freund mit der Kamera begleitet auf seiner Suche nach seiner Familie. Seine Doku "Die Heimreise" läuft auf dem Münchner Dok.fest. Knut Cordsen hat mit Tim Boehme gesprochen.

Knut Cordsen: Ihre Hauptfigur, Bernd Thiele, lebt und arbeitet auf dem Bauernhof Sophienlust in Schleswig-Holstein, in einer sozialtherapeutischen Einrichtung für geistig Behinderte – wie sind Sie auf ihn und seine im Dunkeln liegende Familiengeschichte gestoßen?

Tim Boehme: Also, das kam so, dass wir vor etwa fünf Jahren schon mal eine Reportage dort gedreht haben. Da ging es aber um den Bauernhof und um das ganze Konzept, weil dort die behinderten Menschen in den Familien leben, fast so wie deren Kinder. Nur ist das natürlich schon ein bisschen anders. Und genau das sagte Bernd mir auch: ‚Klar, man wird super gepflegt und alles ist wunderbar. Aber es ist doch etwas anderes, eine richtige Familie zu haben.‘ Und das war seine größte Sehnsucht. Da gab es eine Aussage von Bernd, er sagte: ‚Manchmal denke ich, ich bin geklont, vielleicht komme ich aus einer Fabrik und bin gar kein echter Mensch.‘ Das blieb hängen. Die Reportage, die war schön und gut. Aber ich dachte: Meine Güte, man könnte ja im Prinzip daraus was Größeres machen. Also eine richtige Dokumentation. Bernd und ich sind in Kontakt geblieben. Bernd rief mich immer so zu Weihnachten an. Immer war die Frage: Können wir nicht noch etwas machen? Und da hatte Johann, Bernds Freund und "Kollege", die Idee: Wir könnten doch mal Bernies Familie suchen. Das war auch immer so ein Hintergedanke von mir gewesen, und ich dachte: Dann lass uns das mal probieren. So begann das alles.

Von Anfang an ist klar: Bernd kann diese Reise, die ihn nach Berlin führen wird, nicht ohne Hilfe antreten. Deshalb begleitet ihn sein Freund Johann, der zwar ebenfalls geistig behindert ist, aber noch mehr als sein Kumpel den Schalk im Nacken sitzen hat. Eine äußerst witzige Type mit einem ellenlangen Namen: Johann Nathanael Zeylmans von Emmichhoven – das ist kein Fantasiename, richtig?

Nein, so heißt er wirklich, und er hat ja auch berühmte Künstler in der Familie. Seine Tante ist, glaube ich, Schriftstellerin. Johann selbst hat auch so eine ganz gewählte Ausdrucksform. Das kommt natürlich auch daher, weil seine Eltern beide Lehrer sind und ihn immer sehr gefördert haben. Man merkt natürlich schon, dass auch er eine Betreuung braucht, aber er kann halt lesen. Und er kann vor allen Dingen auch mit der Bahn und mit dem Handy umgehen. Deswegen war das eine gute Kombination. Und so können sie sich gegenseitig ergänzen.