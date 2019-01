Die Gondel ist sicher: "Drei Männer im Schnee" in München

Übertreibt es das Münchener Gärtnerplatztheater mit der Nostalgie? Aber wie! Jetzt fühlen sich dort schon die Uraufführungen achtzig Jahre älter an, als sie sind. Und das Verblüffende daran: Die Zuschauer bekommen deshalb keine grauen Haare, sondern gute Laune. Der Sänger, Texter und Komponist Thomas Pigor, geboren in Alzey, aufgewachsen in Unterfranken, hielt es für eine gute Idee, eine Revue-Operette konsequent im Stil der 1930er Jahre zu schreiben. Da war die Vorlage schnell gefunden: Erich Kästners populärer Roman "Drei Männer im Schnee" wurde nach dem Erscheinen 1934 fünf Mal verfilmt und zigmal übersetzt, und es kommen darin Berge, Millionäre, Skifahrer, ein Grandhotel und Liebespaare vor. Das reichte Thomas Pigor vollkommen aus, zumal Erich Kästner jede Menge witzige Sprüche parat hatte und Verwechslungskomödien auf der Bühne fast immer funktionieren.