Schorsch Kamerun über das neue Album der Goldenen Zitronen

Die Goldenen Zitronen haben auf der "Welcome to Hell"-Demo während des G20-Gipfels in Hamburg 2017 gespielt, sind aber mittlerweile genauso zu Hause im Theater. Die Hamburger Band war einst Wegbegleiter der Toten Hosen, hat allerdings Anfang der 90er Jahre deren Pfade Richtung Stadionrock verlassen. Spätestens seitdem sind die Goldies ein verlässlicher Seismograph gesellschaftlicher Zustände in Deutschland. Auch auf ihrem 13. Studioalbum "More Than a Feeling" messen sie wieder die Erschütterungen in Deutschland und der Welt. Hardy Funk hat Sänger Schorsch Kamerun getroffen und mit ihm über klare Feindbilder, die alte BRD und G20 gesprochen.

Hardy Funk: Schorsch Kamerun, wann zuletzt befand sich die Welt in einer so desolaten Lage wie heute?

Schorsch Kamerun: Ich glaube, dass sich die Welt ständig in desolaten Lagen befindet. Seit der Mensch den Baum verlassen hat, gibt es Schwierigkeiten. Das liegt irgendwie an der besonderen Ausrichtung des Menschen, was gewisse Vormachtstellungen angeht. Zurzeit gibt es eine besondere Lage, die mit besonderen Ängsten zu tun hat. Und darauf reagieren bestimmte Gruppierungen, die dann sagen: hier die Angst, da das Rezept. Und trotzdem haben wir schon Situationen gehabt, sagen wir mal in Europa, wo es möglicherweise noch düsterer aussah. Dafür haben wir die Probleme ein Stück weit nach außen verlagert und haben woanders Kriege. Und das sind möglicherweise Kriege, die doch durchaus mit uns zu tun haben, weil sie bestimmte Begehrlichkeiten unterstützen und so weiter.

Ist es als Band einfacher, in einer Zeit wie dieser Songs zu schreiben – weil zumindest die Feindbilder wieder klarer sind?

Wir haben festgestellt: Wir treffen uns im Studio und bringen Texte mit, die von sehr ähnlichen Themen handeln: Mauern und Begrenzungen, Ausgrenzungen, Zäune oder auch das Volk. Und da reflektieren wir und erfinden dann Zuspitzungen wie: Baut doch mal die Mauer! Mal sehen, wie es da drin aussieht! Aber uns fällt es nicht unbedingt leichter. Wir berichten ja nicht nur über diese Dinge, sondern auch weiterhin über den Kapitalismus, wie der sich zuspitzt und neu erfindet. Und auch wir leben in einer Subjektivierung und in einer Geschäftsführung des Selbst. Es ist gar nicht so leicht, dabei eine Lockerheit zu bewahren. Das gelingt mal mehr, mal weniger.

Wie sind die Songs denn entstanden – gemeinsam im Studio?

Ja, die Musik entsteht absolut kollektiv. Wir sind da wie in einem kleinen Hippie-Raum, jeder hat was in der Hand und man fängt so an vor sich hin zu nudeln. Das klappt wirklich ziemlich gut, weil wir wissen, was wir nicht wollen. Es wird schnell auch mal eine Tür zu gemacht und gesagt: Das hier bitte nicht, diese Orgel kannst du nicht bringen. Wir gucken, was dann übrig bleibt und daraus bauen wir Tracks. Und dann kommen erst die Texte dazu.