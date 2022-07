Die Gier der Weißenburger auf den größten "Glückskeks"

Immer wieder gehen Lachsalven durchs Publikum. Das Thema ist ernst, die Erzählweise heiter, die Optik knallbunt. Eine Kleinstadt geht Fake-News auf den Leim. Aus einem absurden Gerücht wird ein riesiger chinesischer Drache. Die Weißenburger Theater-Inszenierung "Der größte Glückskeks" erschafft einen Kleinstadt-Mikrokosmos und spiegelt darin den aktuellen Zustand der Gesellschaft. Jede Kleinigkeit wird zur Riesenaufregung. Hysterie. Geschrei. Handlung. Sofort.

Topaktuelles Theater: Klimakrise und Fake News

Im "Glückskeks" kommen topaktuelle Themen auf die Theaterbühne, dargestellt von Laien und Profi-Schauspielern. Was die Stadt so in Wallung bringt, ist der angebliche Plan von Chinesen, die mittelalterliche Stadt in verbesserter, klimaneutraler Kopie als Touristenattraktion aufzubauen. Während die Stadtprominenz in dem Gerücht ein großes Geschäft wittert, formiert sich wütender Widerstand. Das Volk in Knallgrün, als verführbare Menschenmenge, die in Sprechchören wiederholt, was ihr vorgebetet wird. Der nationalistische Verführer gewinnt die Oberhand. Und dann kommt auch noch Geld ins Spiel.

Sigi Zimmerschied als obdachloser Alkoholiker

Sigi Zimmerschied brilliert dabei in der Rolle eines obdachlosen Alkoholikers. Hochphilosophisch, durchtrieben listig, löst er eine weitere Wallung aus. Der Aussicht auf viele Lottomillionen kann sich niemand entziehen. Gier dreht die Machtverhältnisse um, einer, der sonst nicht beachtet wird, bekommt Bedeutung. Erneut entsteht ein mächtiger Sog, der hochfliegende Pläne, absurde Initiativen und Träume zum Vorschein bringt, die urplötzlich eine Chance haben, Wirklichkeit zu werden.

Sturm aufs Weißenburger Rathaus – Radikale Zerstörungswut

Die Aufregung gipfelt in einem Sturm auf das Weißenburger Rathaus. Ein wütender Mob schlägt die Scheiben ein, verwüstet das Amtszimmer des Oberbürgermeisters. Die Anspielung auf den Sturm auf das Kapitol in Washington sind Absicht. Zerstörungswut in Großaufnahme, vorab gefilmt mit Weißenburger Bürgern, die im Rathaus völlig eskalieren. Große Bildschirme bringen die verstörenden Szenen aus dem Rathaus auf die Bühne, daneben ein hilfloser Oberbürgermeister, mit der Situation völlig überfordert.

Beeindruckende Gemeinschaftsleistung von Laien und Theaterprofis

Die Inszenierung des Weißenburger Stadtschreiberstücks "Der größte Glückskeks" ist eine hochprofessionelle, beeindruckende Gemeinschaftsleistung. Wenige Theaterprofis und viele Mitwirkende aus der Stadt Weißenburg haben eine schrille, bunte, temporeiche, multimediale Vorstellung auf die Bühne gebracht. Monatelang haben Co-Regisseurin Rebekka Gruber und Dramaturgin Antje Wagner die Produktion vorbereitet, die auch von weiteren Einheimischen geprägt wird: Komponistin, Co-Regisseurin, Videokünstlerin und Aufnahmeleiterin stammen ursprünglich aus der Region. Nicht zuletzt schafft es Regisseur Georg Schmiedleitner mit seiner authentischen Nahbarkeit, die mitwirkenden Ehrenamtlichen zu begeistern und zu außerordentlichem Engagement zu bewegen.

Bürgertheater im Bergwaldtheater: Idee aus der Bürgerschaft

Die Idee, ein Theaterstück für das Bergwaldtheater in Auftrag zu geben, stammt von Weißenburger Bürgern. "Der größte Glückskeks" ist die zweite Eigenproduktion, die sich die Stadt Weißenburg mit großer Unterstützung von Sponsoren leistet. 420.000 Euro hat die Inszenierung mit Georg Schmiedleitner gekostet. "Wir hoffen, dass sich das Stück jetzt noch viele Menschen ansehen", sagt Oberbürgermeister Jürgen Schröppel (SPD). Unterdessen schmieden die Initiatoren bereits Pläne für das nächste Theaterstück.

Anspielungen auf die Realität in Weißenburg

Es gibt Szenen, da haben Weißenburger Bürgerinnen und Bürgerinnen mehr zu lachen als andere. "Kommen Sie ins Theater, Sie werden sich wieder finden", hatte Regisseur Georg Schmiedleitner für das Stück geworben. Genug Stoff für die Stadtgespräche der nächsten Wochen gibt es jedenfalls durch den "Glückskeks", dem kulturellen Höhepunkt des Jahres in der Region. Doch auch ohne diese kleinen Zusatzfreuden ist die Produktion sehenswert. Das Wagnis dieser Uraufführung hat viel Publikum verdient.