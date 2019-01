Der "schöne Leo": Ein CSU-Abgeordneter im Dienste der Stasi?

1972 scheiterte ein Misstrauensvotum gegen Willy Brandt. CDU und CSU wollten den damaligen Kanzler zu Fall bringen, weil sie nicht einverstanden waren mit den Ostverträgen. Bei der Abstimmung enthielten sich dann aber zwei Unionsabgeordnete. Einer davon könnte Leo Wagner gewesen sein, der dafür von der Stasi 50.000 Mark bekommen haben soll. Die DDR wollte den Sturz Brandts verhindern. Benedikt Schwarzer hat nun einen Dokumentarfilm über Leo Wagner gedreht, Christoph Leibold hat mit ihm darüber gesprochen.

Christoph Leibold: Leo Wagner war Ihr Großvater – dazu später mehr. Zunächst einmal zum Titel Ihres Films, er lautet: "Die Geheimnisse des schönen Leo". Das mit den Geheimnissen bezieht sich nicht nur auf diese mutmaßliche Stasi-Bestechung, sondern auch auf sein Privatleben, denn der "schöne Leo" war ein ganz schöner Lebemann.

Benedikt Schwarzer: Ja, der "schöne Leo", mein Großvater, war auch bekannt dafür, dass er sich in die Kölner Nachtclubs zurückgezogen hat, wenn in Bonn die Lichter ausgegangen sind. Auf meiner Reise habe ich tatsächlich auch einige Leute von damals wiedergefunden, die mir erzählt haben, wie das abgelaufen ist.

Sie haben diese Menschen für Ihren Film getroffen, zum Beispiel Leo Wagners Fahrer. Der hat gesagt: tagsüber Unionspolitiker, dann nachts in diesen Lokalen – das sei ein völlig anderer Mensch gewesen. Das klingt ein bisschen nach der klassischen Doppelmoral des Spießers – fast prototypisch für den Muff der Nachkriegsjahre?

Auf eine gewisse Art ist das sicher prototypisch. Diese Ambivalenz, die da angesprochen wird, die hatten, glaube ich, viele in dieser Zeit, nicht nur CSU-Abgeordnete, sondern auch Abgeordnete von CDU, SPD und FDP wohl genauso. Die haben sich dann über die Fraktionen hinweg abends wiedergesehen. Was ich im Film versucht habe, war, nicht nur plakativ zu zeigen, wie die auf den Putz gehauen haben, sondern auch zu versuchen, das zu verstehen. Auch im speziellen Fall meines Großvaters: ihm da irgendwie näherzukommen, zu spüren, wie ein Mann dieser Zeit – er ist Jahrgang 1919 – wie so jemand im Nationalsozialismus aufgewachsen und im Sinne des Nationalsozialismus erzogen worden ist, in den Krieg gegangen ist, und wie jemand wie er diesen "Knick" 1945 vom Helden zum Täter nicht wirklich verdaut haben konnte, sodass er dann irgendwie ein Ventil gesucht hat für die Dinge, die in ihm rumort haben müssen.

Wie Sie sagen, er war sicher nicht der Einzige, der sich dieses Ventil gesucht hat. Aber bei ihm war es dann so, dass ihm dieser kostenintensive Lebensstil große Schwierigkeiten bereitet hat. Er war irgendwann hoch verschuldet. Und da wird aus dem privaten Problem dann womöglich ein politisches …

Richtig. Er hat sich da angreifbar gemacht, weil er es geschafft hat, sich in Teufelskreise hineinzubewegen, sodass die Schulden immer größer wurden, auch der Druck. Damit bekam wohl auch die Suche nach einem Ausgleich fast etwas Getriebenes. Wirklich Schluss war erst, als Franz Josef Strauß davon erfahren hat, dass Leo Wagner auf der schwarzen Liste der Banken war und kein Geld mehr geliehen bekommen hat. Da wurde ihm dann der Rücktritt nahegelegt.

Er hat sich das Geld anderswo besorgt – wahrscheinlich auch aus der DDR, von der Stasi.

Ich halte das zumindest für sehr wahrscheinlich. Den definitiven Beweis habe ich gesucht und habe so auch mit seinem Stasi Führungsoffizier gesprochen. Der hat gesagt, schon ab ca. 1969 oder 1970 hatte die Stasi über einen Verbindungsmann versucht, an Leo Wagner heranzutreten. Und dann kam bald dieses Misstrauensvotum, wo die Stasi dann versucht hat, ihn zu bestechen – sagt jedenfalls der ehemalige Führungsoffizier.

Dieser Führungsoffizier gehört also zu den Leuten, die sagen: Ganz klar, Leo Wagner hat die 50.000 Mark von der Stasi bekommen, damit er sich beim Misstrauensvotum gegen Brandt enthält. In Ihrem Film kommen aber auch Experten zu Wort, die sagen, der Zusammenhang mit dem Wahlverhalten ist gar nicht so eindeutig, weil Leo Wagner erst 1975 bei der Stasi als IM geführt wird, also erst drei Jahre nach den dem Misstrauensvotum.

Es ist leider durch verschiedene Faktoren unmöglich, definitiv zu klären, wie es war. Zum einen hat die Stasi ihre Unterlagen dazu weitgehend vernichtet. Zum anderen sind die zwei Experten von der Stasi-Unterlagenbehörde, mit denen ich gesprochen habe, mehr oder weniger gegensätzlicher Meinung. Jeder hat Argumente für oder gegen die Bestechungstheorie. Und auch die Unterlagen, die ich selber von Leo Wagner hatte, sind da widersprüchlich. Somit ist es dann eine Frage der Plausibilität, die mich dann aber schon vermuten lässt: Ja, das passt einfach alles zusammen.