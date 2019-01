"Die Gedächtnislosen": So wichtig ist Erinnerung für die Zukunft

"Meine Großeltern waren ein bisschen beides, Opfer und Täter, und ihr Mitläufertum ist ziemlich banal. Deshalb kann man sich identifizieren und fragen - was hätte ich denn gemacht?", sagt Géraldine Schwarz. Für die Journalistin war das der Grund, ihr Buch über die Aufarbeitung der Nazi-Zeit in Deutschland und Frankreich entlang der Geschichte ihrer eigenen deutsch-französischen Familie zu erzählen. Was also hätte man gemacht, wenn man diese ehemals jüdische Firma so günstig hätte übernehmen können? Und was, wenn dann später, in harten Nachkriegsjahren, Wiedergutmachungsforderungen gestellt worden wären?

"Später dann schrieb mein Großvater an Julius Löbmann: 'Dass es Ihnen sonst schrecklich ergangen ist, muss ich heute büßen, obwohl dies ja eine große Ungerechtigkeit ist, da man mich ja schließlich nicht für die von mir verabscheuten Dinge verantwortlich machen kann.' Opa schien wirklich schwer zu fallen, die Verbindungslinie zwischen den Verbrechen des Dritten Reiches und seiner Teilhabe an der "Arisierung" jüdischen Eigentums zu ziehen. Oder hat er nur so getan? --- Ich denke, dass er sich in einer Art gedanklichem Nebel auf halbem Wege dazwischen befunden hat." Aus "Die Gedächtnislosen"

Ein gigantisches Erinnerungsprojekt

Ganz persönliche Reflexion, wiedergefundene Briefe, Familiengeschichten, Kindheitserinnerungen, Prozessakten, aber auch die fortschreitenden Ergebnisse der historischen Forschung: All das nutzt Géraldine Schwarz als Quellen. Sie will die ganze Geschichte erzählen: das, was in NS-Deutschland und im besetzten Frankreich beziehungsweise unter dem Regime von Vichy wirklich passiert ist. Und das, was man nach dem Krieg in Deutschland und Frankreich davon wissen wollte. Wie sich das Wissen und das Wollen veränderten, wie Film und Literatur das Bewusstsein prägten, was die Politik bewirkte und was nicht. Fritz Bauer und die Auschwitz-Prozesse, die Fernsehserie Holocaust, Richard Paxtons Studie zum Frankreich von Vichy, Historikerstreit, Wehrmachtsausstellung, Front National und AfD ... bis heute, bis zum wiedervereinigten Deutschland, bis zum Brexit-Europa, bis zum Blick in andere europäische Länder und ihre Art von Vergangenheitsbewältigung. Ein enormes Projekt, mutig, die Autorin macht sich zwangläufig angreifbar, weil vieles kursorisch bleiben muss und manches subjektiv.

Alles in allem erkennt Schwarz einen enormen Fortschritt durch einen ehrlichen Umgang mit der Geschichte: "Der Grund, warum ich die Geschichte der Vergangenheitsbewältigung in Deutschland erzählen wollte, ist, dass ich den Franzosen einen Hinweis geben wollte, warum in Deutschland die Demokratie meiner Meinung nach besser verankert ist als in Frankreich. Dass der Sinn für Verantwortung geweckt wurde, eben weil diese Frage gestellt wurde: Was hätte ich als kleiner Bürger machen können?"

Die Aufteilung in Täter oder Opfer ist fragwürdig

Der deutsche Großvater also war Profiteur der Arisierung. Der französische Großvater war Gendarm unter dem Regime von Vichy, das die Deutschen bei der Judenverfolgung aktiv unterstützte. In Frankreich, das sich immer als Opfer NS-Deutschlands sah, wurde diese Seite der Vergangenheit lange kaum beleuchtet und spielte zum Beispiel auch keine große Rolle für die Generation der 68er. De Gaulle hatte zum Ausdruck gebracht, dass im Grunde alle Franzosen im Widerstand gewesen seien. Doch wenn eine Bevölkerung immer als Opfer dargestellt werde, meint Géraldine Schwarz, dann werde sie auch nie über ihre Verantwortung reflektieren - was man am Regime von Vichy, aber auch am heutigen Italien oder an Entwicklungen in Ostdeutschland erkennen könne. Die Aufteilung in Täter oder Opfer werde den meisten Biographien eben nicht gerecht.