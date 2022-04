Die Füssener Osternacht ist zurück auf der Bühne

Es ist eine jahrhundertalte Wiederentdeckung: Die "Fiassner Osternacht" kommt dieses Jahr endlich wieder auf die Bühne, genauer: in den Altarraum der Kirche St. Mang in Füssen. Initiiert von Richard Hartmann von der Kulturinitiative “Allgäuer Heimatwerk”, der als Erzähler mitwirkt: "Der Inhalt des Stückes basiert auf einem Osterspiel, aus der Mitte des 15. Jahrhunderts. Wurde damals von den München Sankt Mang erworben und wurde dann dort aufgeführt. Das ist ein Osterspiel das zu der Zeit im Rahmen einer katholischen Werbekampagne in ganz Schwaben gespielt wurde, also nicht nur in Füssen. Es ist nachweislich auch in Augsburg, in Buxheim gespielt worden. Man hat auch Nachweise bis nach Frankfurt hoch, dass es in den Klöstern aufgeführt wurde,” erzählt Hartmann.

Originalschauplatz: Die barocke St. Mang-Kirche in Füssen

30 Mitwirkende haben die Aufführung in den vergangenen Wochen am Originalschauplatz, der barocken St. Mang-Kirche in Füssen geprobt. Darunter Laiendarsteller, aber auch Profis aus Gesang und Schauspiel verschiedener Ensembles. "Was sehr schön ist, ist eben das die spät gregorianischen Gesänge wieder zum Leben erweckt werden. Also ein Spiel, Inklusiv dem Gesang, dass vor 500 Jahren in Füssen gespielt wurde, kommt jetzt wieder zum Leben. Und das ist einfach total an rührend, dass nach einem halben Jahr 1000 diese Töne wieder erklingen. Das ist etwas, was uns alle flasht. Das ist irre.“

Ein bisschen derb, ein bisschen lustig, ein bisschen angsteinflössend beschreibt Regisseurin Miriam Westerdoll die Fiassar Osternacht in St. Mang, die pro Termin vor knapp 300 Zuschauern aufgeführt wird. Ein Höhepunkt ist der Auftritt des Teufels, gespielt und gesungen von Tenor Gerhard Werlitz aus dem Augsburger Staatstheater.

In dieser Szene wird der Leibhaftige auftauchen, aber als Minnesänger, als weltlicher Bürger, der versucht mit seinem Minnesang zu verführen und zu begeistern. Für Tenor Gerhadr Erlitz ein Novum: "Einen Teufel habe ich in der Kirche so noch nie gespielt. Ich habe eine lange Karriere als Evangelist von den Bach Passionen. Aber mal die Seite zu wechseln, das ist schon eine ganz andere Erfahrung."

Nicht zurück in die Schublade

An drei Abenden soll das Musiktheaterstück in der Stadtpfarrkirche St. Mang aufgeführt werden: am Ostermontag und am darauffolgenden Samstag und Sonntag. Drei Termine. Danach soll das Osterspiel aber nicht in der Schublade verschwinden.

Richard Hartmann vom Allgäuer Heimatwerk spekuliert auf mehr Bühnentermine in Füssen: "Jetzt schauen wir mal wie es wird. Wir sind ganz überzeugt, dass es ganz andere und wird, weil es in seiner Schlichtheit genau ins Thema österliche Freude passt. Wir gehen zurück in die Spätgregorianik und sind noch vor dem barocken Pomp. Ich denke, es wird nicht lange schlummern. Diese Dynamik, die diese Schauspieler entwickelt haben. Es kommen schon die Kommentare, wollen wir nochmal. Jetzt gibt es einen Kassensturz und dann schauen wir wie die Kritiken sind, die hoffentlich positiv sind und dann werden wir sehen wie es weitergeht."

Das historische Spiel um die Auferstehung Christi wird am Ostermontag, 18. April 2022 am Originalschauplatz in der Stadtpfarrkirche St. Mang gezeigt. Weitere Spieltermine sind der 23. und 24. April, alle Aufführungen beginnen um 19.30 Uhr.