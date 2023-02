"Die Frau im Nebel": Ein subtiles Kinokunstwerk

Wer sich mit den Filmen des südkoreanischen Regisseurs Park Chan-wook ein wenig auskennt, denkt wohl zunächst an die Rache-Trilogie. Allen voran an "Oldboy", an Gewaltexzesse, einen zur Waffe umfunktionierten Hammer, spritzendes Blut. Auch 20 Jahre nach seinem internationalen Durchbruch sind Blut und durch Fremdeinwirkung Verstorbene wiederkehrende Motive in seinem Werk.

Allerdings wird das brutale Töten nicht mehr so akribisch inszeniert wie früher. Park Chan-wook wird älter, seine Filme werden ruhiger – und so begnügt sich der heute 59-Jährige damit, widernatürliche Sterbeprozesse fast schon beiläufig in die Handlung zu integrieren.

Leicht altmodisch anmutender Film Noir

Auf den ersten Blick ist Park Chan-wooks neuer Film "Die Frau im Nebel" ein leicht altmodisch anmutender Film Noir. Hauptfigur ist Jang Hae-joon, ein archetypischer Kriminalkommissar: Er folgt einem strengen moralischen Kodex, wählt bei seinen Ermittlungen niemals den einfachen Weg, ist fokussiert und diszipliniert bis zur Emotionslosigkeit.

Wie so oft in Park Chan-wooks Filmen ist auch dieser Protagonist ein Mann mit Hang zur Obsession: das Nachdenken über ungeklärte Fälle raubt ihm seit geraumer Zeit den Schlaf, in der Wohnung hängen dutzende Tatort-Fotos, seine Frau sieht er nur am Wochenende. Ein auf Analyse und Struktur aufgebautes Leben, das durch die junge Witwe eines Hobby-Bergsteigers aus dem Tritt gerät.

Das Publikum wird zum Ermittler auf Emotionsebene

Auch sie ist eine soziale Außenseiterin: Als Chinesin in Korea kennt sie das Gefühl des Verlorenseins, erlaubt sich keine Fehler und wahrt kühle Distanz zu allem, was ihr schaden könnte. Doch trotz gewisser persönlicher Parallelen bleibt die unter Mordverdacht stehende Frau dem Kommissar, der sie nächtelang observiert, ein Rätsel – der ideale Nährboden für irrational wuchernde Leidenschaft.