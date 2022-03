Die Frau hinter der Ikone: Marilyn Monroe Ausstellung in Iphofen

Sie war angeblich die meistfotografierte Frau des 20. Jahrhunderts. Und ja: sie wollte geliebt werden. Nicht allerdings als die naive Blondine, für die sie viele hielten. Sondern als eine selbst bestimmte Frau, die wusste was sie wollte. Sie entschied, welche Fotos veröffentlicht wurden. Was ihr nicht gefiel, x-te sie aus. Etwa per Lippenstift. So geschehen beim sogenannten Last Sitting, bei dem der Fotograf Bert Stern sechs Wochen vor Marilyn Monroes Tod über 2.000 Bilder schoss.

Einige davon sind jetzt im unterfränkischen Iphofen zu sehen. Aber auch bislang unveröffentlichte Kinderbilder, die beweisen, wie der kleinen Norma Jean, wie sie damals noch hieß, das Kokettieren mit der Kamera schon damals spielend gelang.

Ausstellung mit Kleidung und Dingen aus Monroes Leben

Es war der Armee-Fotograf David Canover, der die 18-jährige Norma Jean schließlich entdeckte. Damals, 1944, arbeitete sie als Lackiererin in einer Munitionsfabrik. Von da an verfolgte sie zielstrebig den Plan, Filmschauspielerin zu werden und verwandelte sich allmählich in die Marke "Marilyn".

Der Museums-Chef Markus Mergenthaler freut sich darüber, dass er die Ausstellung gerade in diesem Jahr nach Iphofen holen konnte. Denn am 5. August jährt sich der Todestag Marilyn Monroes zum 60. Mal. Die Ausstellung mit dem Titel "Die Frau hinter der Ikone" können Besucher sogar noch bis Anfang November besuchen. Zu sehen sind teilweise ganz alltägliche Dinge wie Lockenwickler, Cremetöpfchen oder falsche Wimpern. Aber auch Originalkleidungsstücke, die auf zahlreichen Fotos verewigt sind.

Privat-Sammlung eines Mannheimers

Für das Knauf-Museum ist der Ausflug in das amerikanische Show Business thematisch eher ungewöhnlich. Aber Mergenthaler ist sicher, dass Marilyn Monroe noch immer auch hierzulande eine Fangemeinde hat, die sich für den Menschen hinter der Glamourfassade interessiert.

Darum geht es auch dem Eigentümer all dieser Ausstellungsstücke, Ted Stampfer. Der Sammler aus Mannheim hat sich bereits als Kind für die Schauspielerin interessiert. Er gab sich nicht damit zufrieden, ihre Filme zu schauen, sondern wollte mehr erfahren über das Phänomen MM. Im Interview mit dem BR sagt Stampfer: "Ich habe gemerkt, dass sie eine eigene Aura hat neben dieser Optik, neben dieser Schönheit. Sie hat enorm gewirkt vor der Kamera, und das hat mich als Junge enorm fasziniert." Stampfer begann damals, Bücher über Marilyn zu lesen, sagt er und entdeckte über die Jahre mehr und mehr die Frau hinter der Schauspielerin.

Von der Caprihose bis zum Morgenrock aus Seide

Inzwischen besitzt Stampfer etwa 1.500 persönliche Gegenstände aus dem Nachlass seines Idols. 250 davon sind in Iphofen zu sehen, darunter auch zahlreiche Kleidungsstücke. So etwa das Outfit, das sie 1953 für ein Shooting des LIFE-Magazines trug: eine weiße Baumwoll-Caprihose und dazu ein schwarzer Kaschmir-Pullover. Das war damals revolutionär. Denn Frauen trugen in dieser Zeit auch in Amerika selbstverständlich Rock oder Kleid. Gegen dieses Männerdiktat begehrte Marilyn durchaus bewusst. Sie hatte buchstäblich die Hosen an und machte diese Art, sich zu kleiden, für Frauen salonfähig.

Aber auch sehr persönliche Kleidungsstücke, wie etwa ihren seidenen Morgenrock, hat Ted Stampfer aus dem Nachlass Marilyn Monroes erworben. Andere, wie das glitzernde, hautenge Abendkleid, indem die Monroe Präsident John F. Kennedy 1962 ihr berühmtes Geburtstagsständchen sang, ließ der Sammler detailgenau kopieren. Denn auch dieser Auftritt diente Marilyn Monroe als gezielter Baustein ihrer Karriere. Sie überließ nichts dem Zufall und schon gar nicht den Männern in ihrem Umfeld, wie ihr letzter Terminkalender zeigt. Er ist ebenfalls Teil der Sammlung und man kann sogar interaktiv darin blättern.

"Sie war voller Ideen und Pläne", fasst Ted Stampfer seinen Eindruck über die letzten Wochen im Leben von Marilyn Monroe zusammen. Für ihn ergäben sich keine Anhaltspunkte darauf, dass die gefeierte Schauspielerin lebensmüde gewesen sei. Ted Stampfer hält es sogar für eine besondere Stärke dieser Frau, nach Lebenskrisen wieder aufzustehen und den Blick nach vorne zu richten.

60. Todestag von Marylin – Ausstellung zeigt Testament

Dennoch fand man Marilyn Monroe am 5. August 1962 tot in ihrem Bett. Die 36-Jährige starb an einer Medikamentenvergiftung, was einen Suizid nahelegt. Die letzten Utensilien von ihrem Nachttisch – auf einem Polizeifoto festgehalten – zeigt die Ausstellung im Knauf-Museum ebenso wie das Original-Testament. Auf dem Weg zum Ausgang stehen dann doch wieder all die lebensfrohen Porträts Spalier, die das Bild Marilyn Monroes bis heute prägen. Draußen vor dem Iphöfer Rathaus lädt sie dann noch mal als Pappkameradin mit wehenden Röcken zum Selfie ein.