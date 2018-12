Dieser Film zeigt die Dekonstruktion patriarchaler Strukturen

2003 veröffentlichte die US-amerikanische Schriftstellerin Meg Wolitzer ihren Roman „The Wife“. Das Buch beleuchtet aus der Ich-Perspektive das Leben der Frau eines berühmten Schriftstellers. Auf dem Gipfel seines Ruhms – die beiden fliegen zu einer Preisverleihung – erkennt sie ihre undankbare Rolle in dieser Verbindung. Es entspinnt sich ein Drama um männliches und weibliches Leben und Schreiben, um Egoismus und Aufopferung, um den Abgrund, der sich zwischen zwei Menschen mitunter erst nach Jahrzehnten auftut. Perfekter Kino-Stoff! Diese Woche läuft die Verfilmung des Romans an, unter dem Titel „Die Frau des Nobelpreisträgers“ - gespielt von Glenn Close.

Kurz geschnittene, weiße Haare, wasserblaue Augen und ein freundliches Gesicht, bei dem man nie weiß, was sich hinter der Maske akkurater Selbstkontrolle verbirgt: Glenn Close als die introvertiert selbstlose Gattin eines erfolgreichen amerikanischen Schriftstellers. Sie hat es gelernt, ihr Schicksal zu akzeptieren. Die ersten Bilder, Herbst 1992: Wir befinden uns im Schlafzimmer von Joan und Joe Castleman. Der Film beginnt, anders als der Roman, mit einer Bettszene. Sie schläft schon, als er spät zu ihr kommt – und Lust auf Sex hat. Sie ist müde, lässt ihn aber gewähren. Die Beziehungsmuster sind eindeutig. Früh am Morgen dann ein Anruf. Das Telefon steht neben dem Bett. Joe nimmt ab - am anderen Ende ist ein Mitglied des Nobelpreiskomitees.

Er lebt egozentrisch, sie ordnet sich unter

Joan und Joe Castleman sind seit fast 40 Jahren verheiratet. Joe gefällt sich in seiner Rolle als bedeutender Autor. Die öffentliche Aufmerksamkeit genießt er, diverse Affären inklusive. Die Mechanismen der Ehe, wie in der Bettszene offenbart, greifen auch im Alltag: Er lebt egozentrisch nach seinen Vorstellungen, sie ordnet sich unter, so auch nach der Ankunft in Stockholm bei der Nobelpreisverleihung. Joan besitzt das Format, jeden Smalltalk bei Literaten-Festen und anderen Anlässen intelligent und dabei bescheiden zu gestalten. Immer brav im Hintergrund. Sie bereitet ihrem Mann die Bühne.

Schon von der ersten Szene an wird man im Kino das Gefühl nicht los, einer scharf gemachten Bombe zuzuschauen, die unbeirrbar auf ihre Detonation zutickt. Der schwedische Regisseur Björn Runge hat das klassisch konventionell inszeniert. Als ein Kammerspiel. Viele Innenaufnahmen, viele Halbnah-Einstellungen, Konzentration auf die Schauspieler.

Man mag die Geschichte als vorhersehbar empfinden, das macht aber nichts, weil sie bis zum Ende so faszinierend komplex erzählt wird. Nur soviel: Joan Castleman, selbst einmal eine talentierte Schriftstellerin, hat großen Anteil am literarischen Erfolg ihres Mannes.

Eine Emanzipationsgeschichte

Mit großer Empathie inszeniert Björn Runge die Chronik einer emanzipatorischen Explosion. Als Joe der Literaturnobelpreis zugesprochen wird, wacht Joan aus ihrem unterwürfig dienenden Gehorsam auf. Wir schauen der großartigen Glenn Close Minute für Minute zu, wie sie sich immer unausweichlicher bewusst wird, dass sie ihren Mann verlassen muss, um ihr Talent und ihren Stolz nicht weiter mit Füßen treten.

Der Film funktioniert als kluge und bis in die Details stimmige Dekonstruktion patriarchaler Selbstherrlichkeit. Für ihre Rolle könnte die 71-jährige Glenn Close erstmals in ihrer Karriere einen Oscar gewinnen.

