Die Flüchtlingsfrage sorgte 2020 für Streit bei Kirche und Staat

"Beihilfe zum unerlaubten Aufenthalt" – mit diesem Vorwurf sah sich Ordensschwester Mechthild Thürmer konfrontiert. Die Äbtissin des Benediktinerinnenklosters Kirchschletten in Oberfranken hat immer wieder Asylbewerberinnen das sogenannte Kirchenasyl gewährt. Im Fall einer Eriträerin, die zurück nach Italien sollte, erging ein Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Bamberg über 2.500 Euro - in den Augen der Ordensfrau nicht gerechtfertigt: "Das ist Geld, das hab ich nicht einfach so. Und wenn mir jemand dieses Geld gäbe, würde ich es auch nicht einfach so zahlen, weil ich mir keiner Schuld bewusst bin."

Strafe bei Kirchenasyl

Der Prozess steht noch aus, bei der Staatsanwaltschaft laufen mehrere Ermittlungen gegen die Benediktinerin. Im Sommer 2019 musste der evangelischen Pfarrer Ulrich Gampert aus Immenstadt im Allgäu 3.000 Euro Strafe zahlen, weil er einen Afghanen ins Kirchenasyl nahm – jetzt wäre er vorsichtiger, so Gampert, ganz aufs Kirchenasyl verzichten würde aber auch er nicht: "Wenn es der Fall wäre, dass nur wir als Kirchengemeinde in Betracht kämen, dauerhafte Schädigung eines Lebens abzuwenden, dann hoffe ich, dass wir's wieder machen würden."

Streit um Seenotrettung

Nicht nur beim Kirchenasyl sondern auch bei der Seenotrettung schlägt den Kirchen bisweilen Kritik entgegen. Anfang des Jahres kaufte die evangelische Kirche gemeinsam mit Partnern im gegründeten Bündnis "United4Rescue" für 1,5 Million Euro ein Rettungsschiff, die "Sea Watch 4". Dieses Rettungsschiff wurde dann Ende September im Hafen von Palermo von den italienischen Behörden festgesetzt. Nun will das Bündnis mit der "Sea Eye 4" ein weiteres Schiff einsetzen. Für den EKD-Vorsitzenden Heinrich Bedford-Strohm ein notwendiger Akt der Humanität: "Dieses Schiff wird ganz konkrete Menschenleben retten. Und das ist das Ziel."

In der kurzen Zeit, die die Sea Watch 4 unterwegs war, sind nach den Worten des EKD-Ratsvorsitzenden Heinrich Bedford-Strohm über 350 Menschen gerettet worden. Allein dafür habe es sich gelohnt. "Aber natürlich ist es so, dass täglich Menschen ertrinken oder in Lebensgefahr geraten." Deshalb müssten diese Schiffe wieder auslaufen können. Darüber verhandle er mit den italienischen Behörden und sage ihnen auch, dass die Argumente, die gegen ein Auslaufen der Schiffe vorgebracht würden, seiner Meinung nach nicht stichhaltig seien.

Bedford-Strohm sieht Europa in der Pflicht

Gefragt sei dabei aber auch Europa. "Es kann nicht sein, dass die Schiffe da sind, die retten. Dass sich Menschen Urlaub dafür nehmen, um Menschen zu retten. Und dass aber dann die Schiffe am Auslaufen gehindert werden." Dass die Schiffe nach wie vor im Hafen lägen und nicht retten könnten, sei eine Anklage an Europa.

Andere Kirchenvertreter sehen die Seenotrettung kritisch, wie etwa der evangelische Dekan aus Lohr am Main Till Roth: "Es gibt einen vorrangigen Auftrag der christlichen Kirche, ein Auftrag der über allen anderen steht und der besteht in der Verkündigung, in der Verbreitung des Evangeliums, also in der Botschaft, dass Gott in Jesus zu den Menschen gekommen ist und sie rettet."

Dem schloss sich im Herbst auch Matthias Dreher von der Nürnberger Melanchthon Kirche an. Mit seinem Artikel mit dem provokanten Titel "Ein Christ kann ertrinken lassen" erntete der evangelische Pfarrer harsche interne Kritik: In einer gemeinsamen Erklärung distanzierten sich andere evangelische Würdenträger in Nürnberg. Im Oktober musste der Nürnberger Pfarrer auf Geheiß seines Regionalbischofs Stefan Ark Nitsche die Gemeinde verlassen.

Marx spendet für Seenotrettung

Auch in der katholischen Kirche kam es zu Diskussionen über Flüchtlingshilfe. Hier waren es die privaten Spenden des Münchner Kardinals Reinhard Marx, die bei einzelnen Kirchenmitglieder für Unmut sorgten. Der Erzbischof von München und Freising unterstützt immer wieder die Arbeit der Seenotretter mit Beträgen von 50.000 Euro.