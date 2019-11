Die Frankfurter Allgemeine Zeitung wird 70

Wenn es die Frankfurter Allgemeine Zeitung nicht gegeben hätte, wäre in Deutschland so einiges anders gelaufen. Die "Zeitung für Deutschland" trat 1949 mit dem Anspruch einer überregionalen Qualitätszeitung an. Geld kam anfangs von der Wirtschaft – unter den zig Förderern waren prominente Firmen wie Bahlsen und Salamander, aber nach und nach schaffte es die Zeitung, sich finanziell freizuschwimmen und ihre journalistische Unabhängigkeit zu behaupten. Das zeichnet der Historiker Peter Hoeres nach, der der FAZ zum 70-jährigen Jubiläum ein Buch gewidmet hat, und betont, dass die FAZ in Deutschland entscheidend zur Akzeptanz der Sozialen Marktwirtschaft beigetragen habe. Kritikern dürfte das zweifelnde Blicke entlocken, gilt ihnen die FAZ doch vor allem als Blatt der Finanzwelt und Unternehmer.

Das Debatten-Organ der Bundesrepublik

Unumstritten aber ist: In der Zeitung, die selbstbewusst ihre Macher wie Leser als kluge Köpfe anpreist, wurden die entscheidenden Debatten der Bundesrepublik angestoßen und Artikel publiziert, die führende Politiker zu Fall brachten. Diese Macht – oder besser gesagt Autorität – erlangte die FAZ vor allem dadurch, dass sie von Beginn an in jedem Ressort oft Wissenschaftler und sonstige Fachleute zu Wort kommen ließ, sich mit "fremden Federn" schmückte: in der Theologie etwa mit Karl Rahner, in der Politik mit dem Politikwissenschaftler Dolf Sternberger, in der Philosophie mit Hermann Lübbe und in der Germanistik mit Hans-Ulrich Gumbrecht.

Der Historikerstreit

Die wohl gesellschaftspolitisch relevanteste Debatte war der "Historikerstreit", bis heute bestimmt der Ausgang des Streits die gesamtdeutsche Erinnerungskultur. Ausgelöst wurde er von Ernst Noltes FAZ-Artikel im Feuilleton vom 6. Juni 1986: "Vergangenheit, die nicht vergehen will". Darin relativierte der an der FU lehrende Faschismusforscher Nolte die Shoa und stellte eine kausale Verbindung her zwischen den Vernichtungsaktionen während der russischen Revolution und dem Völkermord der Nationalsozialisten.

Provozierend und im Heideggerschen Jargon fragt Nolte: "Vollbrachten die Nationalsozialisten, vollbrachte Hitler eine 'asiatische' Tat vielleicht nur deshalb, weil sie sich und ihresgleichen als potentielle oder wirkliche Opfer einer 'asiatischen' Tat betrachteten? War nicht der 'Archipel GULag' ursprünglicher als Ausschwitz? War nicht der 'Klassenmord' der Bolschewiki das logische und faktische Prius der 'Rassenmorde' der Nationalsozialisten?"

Habermas gegen Nolte

Gegen diese revisionistische Geschichtsfälschung trat der Philosoph Jürgen Habermas fünf Tage später in Der Zeit an. Unter dem Titel "Eine Art Schadensabwicklung" griff Habermas die "Instinktlosigkeit" Noltes an, der mit der Abwehr der Schuld die Überlebenden und deren Nachkommen verhöhne. Habermas plädierte für eine "kritische Traditionsaneignung", bereits seit dem Anfang der 80er-Jahre fürchtete er eine neokonservative, national gesinnte "geistig-moralische Wende", die sich auch in den von Helmut Kohl favorisierten historischen Projekten manifestierte: etwa dem Haus der Geschichte in Bonn und dem Deutschen Historischen Museum Berlin.

Habermas' Attacke richtete sich daher nicht nur konkret gegen Ernst Nolte, sondern gegen Kohls Mitstreiter, vor allem gegen den Kölner NS-Historiker Andreas Hillgruber, dem er Verherrlichung der Wehrmacht im Osten vorwarf, und gegen den Kohl-Berater und FAZ-Leitartikler Michael Stürmer. Die moralische Integrität der Deutschen steht und fällt – wie Habermas betonte – "mit der Anerkennung einer aus Mithaftung resultierenden Verantwortung".