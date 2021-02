Die falsche Inderin: Mithu Sanyal und ihr Roman "Identitti"

Düsseldorf, im Sommer 2019. Die Studentin Nivedita betreibt einen Blog und führt in Gedanken Gespräche mit der hinduistischen Göttin Kali – einer Figur mit dunkelblauer Haut, vielen Armen und einer Kette aus abgeschlagenen Köpfen um den Hals. Nivedita ist auf der Suche nach sich selbst und findet zum ersten Mal in einem Seminar der berühmten Professorin Saraswati so etwas wie ein geistiges Zuhause. Doch dann kommt heraus: Saraswati, die gefeierte Professorin der Kulturwissenschaften, die weiße Studierende aus ihren Seminaren verbannt und Dupattas trägt – ist selbst weiß! Ein Schock für Nivedita.

Der Code der kulturwisschenschaftlichen Blase

"Saraswati schenkte Nivedita ein Vokabular und eine Sprache für ihr Leben. Und nicht nur ihr. Im Kreis der von Saraswati ausgewählten Studierenden kommunizierten sie in einem fantastischen akademischen Abkürzungscode miteinander, in dem ein Wort ganze gewaltige Gedankenkonzepte ersetzen konnte: desi, happa, subaltern. Imagined communities, critical race theory, Intersektionalität. Und alle nickten wissend und bei jedem dieser Worte, zwei Silben, drei Silben, ein paar Zungenbewegungen nur, entstand ein ungeheuerliches, nie gekanntes Gefühl von Gemeinsamkeit", heißt es im Buch.

Zur Figur der Professorin Saraswati, die sich als Person of Colour mit indischer Herkunft ausgibt, ist die Autorin Mithu Sanyal von einem realen Fall inspiriert worden: Die US-Amerikanerin Rachel Dolezal hatte 2015 für weltweite Schlagzeilen gesorgt. Sie war als afroamerikanische Aktivistin aufgetreten, bis herauskam, dass sie tatsächlich weiß ist. In der landesweiten Debatte um Dolezal kam dann auch der Begriff "transracial" auf. Wenn es Menschen gibt, die transgender sind, wenn also das Geschlecht ein soziales Konstrukt ist – gilt das dann auch für race?

Im Gegensatz zu Rachel Dolezal hat die Professorin, die sich Mithu Sanyal ausgedacht hat, dazu bereits eine ausgefeilte Theorie. "Die hat nicht nur eine Theorie, die hat schon ein komplettes Theoriegebäude. Saraswati ist allen schon so ein bis fünf Schritte voraus, intellektuell.", sagt Sanyal. "Und Nivedita sitzt wirklich vor ihr und sagt: okay, du hast mit Sicherheit mit all deinen Fakten recht. Aber es stimmt trotzdem nicht. Emotional ist daran trotzdem etwas falsch. Du musst mir trotzdem zuhören. Und die sympathischste Eigenschaft an Saraswati ist ja, dass sie nicht weg geht und sagt: du hast einen Knall. Sondern dass sie sagt: Das ist spannend, sag mir mehr dazu. Super, greif mich an! Das ist Aufmerksamkeit für mich!"

Wenn es transgender gibt, gibt es dann auch transracial?

Im Sommer 2019 diskutieren die Professorin und ihre Lieblingsstudentin miteinander, als hinge davon ihr Leben ab – und das tut es in gewisser Weise auch. Für Nivedita haben die Seminare von Saraswati vor allem auch ihr Bewusstsein über sich selbst geprägt. Für Saraswati – eigentlich Sara Vera – steht die Frage im Raum, ob sie eine Betrügerin ist ,oder ob es ihre freie Entscheidung ist, zu sein, wer sie will. Für Saraswati bedeutet "Nicht-Weiß-Sein" nämlich auch: kulturelles Kapital!

Die Schöpferin von Saraswati und Nivedita ist die promovierte Kulturwissenschaftlerin, Journalistin und Autorin Mithu Sanyal. Bisher war sie vor allem bekannt für ihre feministischen Sachbücher: ihr kluges und unterhaltsames Buch zur Kulturgeschichte der Vulva, ihr kontrovers diskutiertes Buch zur Kulturgeschichte der Vergewaltigung.

Ihr erster Roman "Identitti" spielt an der Uni Düsseldorf, vor allem aber im Wohnzimmer der Professorin und ist voller kulturwissenschaftlicher Referenzen. Da stellt sich die Frage, was war für Mithu Sanyal zuerst da: Die Geschichte einer öffentlichen Person, die für sich beansprucht "transracial" zu sein? Oder der Wunsch, einen Roman zu schreiben? "Definitiv der Wunsch, einen Roman zu schreiben" sagt die Autorin. "Wenn ich mich richtig erinnere, wollte ich schon Romane schreiben, bevor ich schreiben konnte. Und der andere Kern der Geschichte, also dieses Thema des Being-mixed-race mit dem sich Nivedita herumschlägt und auch die Geschichte zwischen ihr und ihrer Cousine, die ist auch schon wirklich viel viel älter. Also daran habe ich schon viel länger geschrieben, gedacht und gearbeitet. Und ich hatte da auch mal ein Manuskript, das meine Agentin vor 25 oder vielleicht auch nur 20 Jahren an Verlage geschickt hat. Und damals war es wirklich so: Wir haben doch schon ein Buch von einer Inderin, wir brauchen doch nicht noch eines." (lacht)

Nach einer wahren Begebenheit

"Identitti" ist auch ein Coming-Of-Age- Roman, die Emanzipationsgeschichte eines deutschen Mädchens mit indischem Vater und weißer, polnischstämmiger Mutter, das sich ständig fragt, wo es eigentlich hingehört. Und das schließlich bei ihrer Uni-Professorin die Antwort zu finden glaubt. Mithu Sanyal hat aber auch einen Debatten-Roman geschrieben und äußerst geschickt Realität und Fiktion miteinander verwoben: Als im Buch der Shitstorm über Saraswati hereinbricht und auf Twitter und in Blogs heftig darüber diskutiert wird, ob ihre Maskerade als Deutsche mit indischen Wurzeln kulturelle Aneignung ist oder nicht, da finden sich unter den Twitternden sehr viele Namen von Menschen, die es wirklich gibt: Fatma Aydemir, Antje Schrupp, Kübra Gümüsay zum Beispiel. Deren Tweets klingen so echt, dass man sich fragt, ob Mithu Sanyal eine geniale Imitatorin ist.