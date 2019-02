"Die fabelhafte Welt der Amélie" enttäuscht in München

Die Leute aus der Unterhaltungs-Industrie sind natürlich Berufs-Optimisten, sonst wären sie ja fehl am Platz. Und deshalb ließ sich Deutschlands größter Musical-Veranstalter, die internationale Stage Entertainment, auch nicht weiter frusten, als in München im vergangenen Jahr das experimentelle "Fack ju Göhte"-Musical nach nur neun Monate floppte. Nur 58 000 Zuschauer wollten die Produktion sehen, offiziell hieß es, die Besucherzahlen seien "zufriedenstellend" gewesen, was in dem Geschäft eine Umschreibung für "enttäuschend" ist. Doch der ungewöhnliche Theaterraum im angesagten, aber auch etwas schäbigen Münchener Werksviertel, direkt am Ostbahnhof, war nun mal mit viel Aufwand eingerichtet worden. Also soll dort ab jetzt "Die fabelhafte Welt der Amélie" für mehr Begeisterung sorgen.