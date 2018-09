Die Evangelische Kirche und ihr Verhältnis zum Islam

Der Dialog mit anderen Religionen – und damit ausdrücklich auch mit dem Islam – gehört zum Wesen der Kirche. Damit ist der Dialog keine Nebensache, sondern eine Herzensangelegenheit der evangelischen Kirche. Das betont die evangelische Kirche in Deutschland (EKD) in ihrem neuen Positionspapier zum christlich-islamischen Dialog. Sie will sich für eine religiös vielfältige Gesellschaft und deren Zusammenhalt einsetzen – auch und gerade im Dialog mit Musliminnen und Muslimen.

Muslime und Islam gehören zusammen

Man möchte ausdrücklich nicht trennen zwischen muslimischen Menschen und dem Islam als ihrer Religion. Dies betont die EKD gerade angesichts einer repräsentativen Umfrage, die sie unter der deutschsprachigen Bevölkerung in Auftrag gegeben hat.

Darin sagen zwar knapp zwei Drittel der Befragten, Muslime seien Teil ihres Alltagslebens, aber nur ein Drittel fand, der Islam als Religion passe zur deutschen Gesellschaft.

Religiöse Vielfalt ist Teil der Gesellschaft

Die Umfrage ergab zudem, dass sich die Befragten wünschen, dass sich die evangelische Kirche für den gesellschaftlichen Zusammenhalt einsetzt. Fast genauso viel Zustimmung fand eine andere Forderung: Die Kirche soll den Regeln für das gesellschaftliche Zusammenleben Anerkennung verschaffen.

Die Evangelische Kirche verurteilt Angriffe auf Muslime und antiislamischen Rassismus. Deshalb will die Kirche den Dialog mit dem Islam weiter ausbauen. Der Berliner Bischof Markus Dröge beklagt jedoch, dass dieser Dialog vor allem zum türkischen Moscheeverband Ditib zur Zeit unter der zu großen Nähe zum türkischen Staat und deren starkem nationalen Verständnis von Religion leide.

Mit religiöser Vielfalt umgehen zu lernen sei jedoch Aufgabe für die gesamte Gesellschaft, gläubig oder nicht.