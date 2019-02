Die eigenwillige Papageiendame Coco erobert die Kunstwelt

Als der Reporter zur Tür hereinkommt, ziert sich die Papageiendame zunächst. Aber dann zeigt sie, was ihre Stimme hergibt - und kreischt so laut, dass der Besucher ein bisschen erschrickt. "Wenn es nicht nach ihrem Kopf geht, fängt sie an zu schreien", sagt Gerhard Hartmann.

Amazonen-Papageien können uralt werden

Seit über 40 Jahren lebt Coco bei Gerhard Hartmann und seiner Frau Brigitte. Wenn es gut läuft, können Amazonen-Papageien 60 Jahre und älter werden. Hartmann hat nicht lange gezögert, als er damals in der Zoohandlung stand.

Also ein Papagei musste es sein. Das ist für mich der Inbegriff von einem Vogel. Wellensittich und alles ist in Ordnung, aber das ist nicht meine Sache. Gerhard Hartmann

Dass das Zusammenleben mit der eigenwilligen Papageiendame nicht immer einfach ist, bekommt vor allem Brigitte Hartmann zu spüren. Coco und Gerhard verbindet ein enges Verhältnis - das wird schnell deutlich. Leider hat Coco nach den Worten von Frau Hartmann oft das Gefühl, dass jemand die Zweisamkeit mit Gerhard beeinträchtigt: Es reiche schon aus, wenn sie mal huste oder niese.

Coco als Balletttänzer, am Cello oder mit Pistole

Dass Coco sich zu einer gefiederten Muse entwickelt hat, liegt an der zweiten großen Leidenschaft der Hartmanns: Zusammen haben sie im Laufe der Jahre Tausende grafische Werke gesammelt. Eines Tages kam Gerhard Hartmann auf die Idee, ihm bekannte Künstler auf Coco aufmerksam zu machen. Mit Bewegungsstudien fing es an: "Je ausgefallener und verrückter, umso besser."

Herausgekommen sind Motive wie diese: der Vogel als Balletttänzer, Coco am Cello oder mit einer Pistole. Das Temperament der Papageiendame hat die Künstler offenbar beeindruckt. Herzstück der Papageien-Sammlung ist eine Serie von Exlibris, also Bucheignerzeichen: kleine grafische Arbeiten, mit denen manche Literaturfreunde deutlich machen, dass ihnen ein bestimmtes Buch gehört.

Augsburger Museum zeigt Auswahl von Coco-Werken

Einige Werke haben die Hartmanns bei sich zu Hause in Lindau, andere sind in großen europäischen Bibliotheken zu finden. Die meisten davon in Zürich. Und auch im Augsburger Schaezler-Palais kann man noch bis zum 17.2. eine Auswahl von Coco-Arbeiten sehen, zum Beispiel Druckgrafiken, Radierungen und Linoleum-Schnitte.

Bunte Vögel im Schaezler-Palais – ein Phänomen, das übrigens nicht ganz neu ist. Der Bauherr des Hauses soll eine Reihe von Grau-Papageien besessen haben. Und die sind angeblich alle im Garten des historischen Gebäudes vergraben.