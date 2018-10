Die Doku "Ex Libris" erzählt vom "Hunger auf Bildung"

Frederick Wiseman hat vor rund 50 Jahren in Amerika das "Direct Cinema" mitbegründet, den beobachtenden Dokumentarfilm. Fast jedes Jahr präsentiert der leidenschaftliche Regisseur eine neue Arbeit. Vor zwei Jahren wurde er für sein Lebenswerk mit einem Ehren-Oscar ausgezeichnet – für Filme wie über "Das Ballett der Pariser Oper" oder über die Londoner "National Gallery". Heute, am Internationalen Tag der Bibliotheken, kommt sein 42. Dokumentarfilm in die Kinos. Titel: "Ex Libris – The New York Public Library".

"Verheerende Wirkung der Religion"

Frederick Wisemans Filme beginnen vollkommen unspektakulär. Es ist wie bei Romanen, die mit der nüchternen Schilderung eines Ortes einsteigen. Erst allmählich schält sich aus dem Alltäglichen das Besondere heraus. So sieht man bei "Ex Libris" zuerst das Hauptgebäude der New Yorker Public Library in Manhattan von außen, dann die hölzerne Drehtür, durch die man nach innen schwingt – und dann findet in der großen Eingangshalle gerade eine Veranstaltung des Evolutionsbiologen Richard Dawkins statt, der über die verheerende Wirkung von Religion in den USA spricht. Dass stattliche 20% der Amerikaner mit Religion überhaupt nichts am Hut hätten, würde weitgehend ignoriert.