Die Diva aus Brooklyn: Barbra Streisand wird 80

Mehr als 150 Millionen Platten hat die Sängerin und Schauspielerin weltweit verkauft, sie hat mehr Gold-Alben veröffentlicht als jede andere Musikerin der US-Geschichte und reihenweise Grammys, Emmys, Tony Awards, Oscars und Golden Globes gewonnen. Aber eigentlich, sagte Streisand einmal, sehe sie sich immer noch als "ein Mädchen aus Brooklyn".

Bodenständiges Mädchen oder exzentrische Diva?

Gerüchte, sie verhalte sich bei Tourneen wie eine echte Diva und stelle reihenweise extravagante Forderungen, weist sie zurück: "Ich bin keine Diva", sagte Streisand 2012 dem US-Sender NBC. "Ich bin sehr bodenständig." So habe sie es gerne bequem und deswegen auch kein Problem mit Trainingsanzügen und Sportschuhen.

Am 24. April 1942 war das Multitalent als Barbara Joan Streisand auf die Welt gekommen. Als 18-Jährige strich sie ein "a" aus ihrem Vornamen und wurde so zu Barbra Streisand. Sie habe ihren Geburtsnamen "gehasst", sich aber zugleich keinen komplett neuen Künstlernamen zulegen wollen, wie ihr es einige geraten hätten, sagte sie später. Das wäre nicht "echt" gewesen.

Die für ihre markante Nase bekannte Streisand ignorierte auch Ratschläge, sich einer Schönheitsoperation zu unterziehen. "Ich hatte Angst vor Schmerzen", sagte sie 2006 der US-Talkmasterin Oprah Winfrey. Außerdem vertraute sie dem Nasen-Geschmack der Ärzte nicht.

Eine Nasen-Korrektur lehnte sie ab

Vertrauen konnte sie dagegen immer ihrer Stimme und ihrem musikalischen Instinkt. Schon ihre erste Platte "The Barbra Streisand Album" aus dem Jahr 1963 wurde ein großer Erfolg. Streisand gewann als bis dahin jüngste Musikerin einen Grammy für das beste Album des Jahres, hinzu kam ein Grammy für den besten Gesang.

In ihrer langen Karriere gewann die Sängerin von Hits wie "Woman in Love", "People" und "The Way We Were" insgesamt acht Grammys, außerdem zwei Ehren-Grammys. 52 ihrer Alben wurden mit Gold ausgezeichnet, eine nur von Elvis Presley übertroffene Zahl. Streisand ist zudem die einzige Künstlerin der Geschichte, die es in sechs aufeinanderfolgenden Jahrzehnten mit Alben an die Spitze der US-Charts schaffte.