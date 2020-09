Die britische Schauspielerin Diana Rigg ist tot

Die Schauspielerin Diana Rigg ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Im März schon sei Krebs bei ihrer Mutter diagnostiziert worden, erklärt die Tochter der Schauspielerin, Rachael Stirling, nun gegenüber der BBC. Seitdem habe sie über ihr Leben nachdenken können, "voller Liebe, Lachen und tiefem Stolz auf ihren Beruf".

Emma Peel in "Mit Schirm, Charme und Melone"

Bekannt wurde die Britin, die an der Royal Academy of Dramatic Art in London ihr Handwerk gelernt hatte, als Emma Peel in der Serie "Mit Schirm, Charme und Melone". Von 1965 bis 1968 gab Rigg die Amateur-Agentin – intelligent, selbständig, stilbewusst und lässig war diese Frau. 1969 folgte ein weiterer Erfolg: Rigg erhielt die Rolle der Teresa di Viceno im Bond-Film "Im Geheimdienst ihrer Majestät". Einem jüngeren Publikum ist die Schauspielerin aus "Game of Thrones" bekannt, in der Fantasy-Serie gab sie die Lady Olenna Tyrell.

Rigg wurde am 20. Juni 1938 in Doncaster geboren und wuchs in Indien und Yorkshire auf. Sie erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Tony-Award, einen Emmy für die TV-Neuverfilmung von Rebecca, zahlreiche Emmy-Nominierungen, unter anderem für "Mit Schirm, Charme und Melone". 2001 wurde sie in die American Academy of Arts and Sciences aufgenommen und 1994 zur Dame ernannt.