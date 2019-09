So zeigt der Roman "Die Brandstifter" religiösen Fanatismus

In ihrem Roman geht es um Glaube und Liebe, um Geld und Macht, um Verlust, Verführung und Verantwortung. Phoebe Ling, koreanisch-amerikanische Studentin, wird von Schuldgefühlen umgetrieben, als sie den barfüssigen Sektenführer John Leal kennen lernt. In kurzen Momenten beobachtet der Erzähler Will Kendall, wie seine große Liebe in die Fänge des Predigers gerät. Ähnlich wie die Studentenverbindungen des College arbeitet auch John Leal mit Demütigungen: "Er verlangt von seinen Jüngern, sich selbst zu erniedrigen. Er fordert, dass sie seiner Vernunft folgen und nicht ihrem eigenen Verstand. Dadurch bringt er sie dazu, ihre eigenen Gedanken aufzugeben und ihm zu gehorchen. Und die Demütigung kann ein Weg dahin sein."

Sektenführer bieten vermeintliche Sicherheit

In der fein ziselierten Sprache und den obskuren Abhängigkeitsverhältnissen der Campus Gesellschaft erinnert das Buch an Donna Tartts Erstling "Eine geheime Geschichte". R.O. Kwon geht weiter, indem sie die Hingabe an einen Fanatiker gesellschaftlich anbindet: "Was ich bei der Recherche lernte war, dass viele Sektenführer ihren Anhängern Sicherheit bieten. Und Sicherheit übt eine große Anziehungskraft aus, vor allem auf Menschen, die sich in einer Krise befinden. Das ist auch die Art unseres jetzigen Präsidenten – ich mag nicht einmal mehr seinen Namen nennen – er bietet Sicherheit. Und das kann attraktiv sein, besonders in einer Welt, die sich unkontrollierbar anfühlt."

Fanatismus auf leisen Sohlen

Auch die - wie es in dem Buch heißt - "Herkunft aus privilegierten Familien, die seit der Kindheit eingeübte Strebsamkeit" machen die Anhänger von John Leal für die Verführung anfällig. Phoebe glaubt weniger an die politischen Ziele der Sekte, sie ist keine militante Abtreibungsgegnerin, sie will nur eine besonders gute Jüngerin sein. Da zieht die streng hierarchisch geordnete Leistungsgesellschaft ihre Brandstifter heran. Bei R.O. Kwon schleicht der Fanatismus auf leisen Sohlen in die Gedanken. Die Brutalität des Anschlags überrascht, weil die Indoktrination in virtuoser Distanz beschrieben wird: "Ich liebe Sätze, ich liebe Silben, mir ist Intuition sehr wichtig. Ich wollte, dass ich das Buch zufällig auf einer Seite öffnen kann, einen Satz oder zwei sehe und sie nicht nochmal umschreiben will."

Da begegnet R.O. Kwon dem Gewebe von Lüge und Hochstapelei mit sprachlicher Finesse. Vielleicht die beste Waffe gegen Propaganda.