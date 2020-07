"Die Bombe": Eine große Graphic Novel erzählt von Hiroshima

Der dunkle Fleck ist zutiefst verstörend. Er erstreckt sich über zwei Treppenstufen aus Stein, die man im "Peace Memorial Museum" im japanischen Hiroshima besichtigen kann. Der Fleck ist ein Schatten – und alles, was geblieben ist von einem Menschen, der die Explosion der ersten Atombombe am 6. August 1945 aus nächster Nähe erlebte. Er ist eine "in Stein gebrannte Erinnerung", wie Didier Alcante, Laurent-Frédéric Bollée und Denis Rodier in ihrer Graphic Novel "Die Bombe" schreiben und zeigen. Ein Bild dieses Schattens steht am Ende ihrer großen Geschichte über die Entwicklung einer Massenvernichtungswaffe. Zugleich steht es am Anfang, erzählt Didier Alcante, Comic-Szenarist aus Brüssel. In der Kindheit lernte er einen Jungen aus Japan kennen, freundete sich an mit ihm. Als er zwölf Jahre alt war, folgte er einer Einladung nach Japan und sah dort auch die Treppenstufen von Hiroshima.

"Alles, was man im Buch sieht, ist wirklich geschehen", sagt Didier Alcante. "Die Menschen sind bei lebendigem Leib verbrannt. Ihr Haar wurde durch die elektrische Energie in der Luft aufgeladen, ihre Haut ist geschmolzen. Das war so schrecklich. Aber das ist die Realität. Man kann die direkten Folgen des Atombomben-Abwurfs nicht wirklich verstehen. Man fühlt sie viel mehr. Die Zeichnungen von Denis bewirken, dass man den Horror dieser Waffe spürt. Genau das wollten wir."