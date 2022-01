Die bezaubernde Georgia O'Keeffe Ausstellung in Basel

Abstraktion als Form für das Unfassbare

Viele Fotos, meist gefertigt von ihrem Förderer und späteren Ehemann, dem Galeristen Alfred Stieglitz, zeigen eine scheue, attraktive Frau, die zwar nun in der Oberschicht der Ostküste lebt, ihre künstlerische Arbeit aber ganz der Wahrnehmung von Natur und Landschaft widmet. Dabei findet sie etwas, was über die reine Darstellung hinausgeht: die Abstraktion sei die präziseste Form für das nicht Fassbare, sagt sie – und bewegt sich mit ihren Blumenbildern in einer Zone, die das Botanische fast obszön aufklappt.

In ihren Landschaften versucht sie, synästhetisch Klänge zu visualisieren; in den Blumen knospen die Formen auf, und wer will, kann in manchen Bildern ornamental verkleidete weibliche Genitale sehen. Kuratorin Theodora Vischer: "Die Frauenbewegung hat natürlich versucht, Georgia O’Keeffe als feministische Malerin für sich zu reklamieren; sie selber hat das immer abgelehnt und 1926 erklärt, dass man Blumen gern hat, man schaut sie an, man riecht vielleicht daran, aber man nimmt sich nie die Zeit, sie in Ruhe anzusehen." Sie habe gemalt, was jede einzelne Blume für sie bedeute, sagte Georgia O’Keeffe. Und sie habe sie so groß gemalt, "damit andere sehen können, was ich sehe".