Die Bestseller-Autorin Daniela Krien landet den nächsten Erfolg

Einen Grund für den Erfolg erkennt Tanja Graf in Daniela Kriens Begabung, die Geschichten von Beziehungen – im aktuellen Buch ist es die in die Jahre geratene Beziehung eines Ehepaars, sie 49, er 55 - in großer Intensität schildern zu können. Rahel Wunderlich und ihr Mann Peter sind die Eltern zweier Kinder, die beide aus dem Haus sind. Sie fahren auf ein paar Wochen nicht wie ursprünglich geplant nach Oberbayern in die Ammergauer Alpen (die Berghütte ist abgebrannt), sondern auf einen einsamen Bauernhof in der Uckermarck. Eine Freundin bittet sie, das einsam gelegene Gehöft für eine Weile zu hüten. Ohne dass die Stimmung feindselig wäre, leben beide eher nebeneinander her, schlafen in getrennten Zimmern. Ihre Beziehung scheint erstarrt.

Das liegt an beiden: An ihr, die eine zur Schwermut neigende Psychotherapeutin ist, und an ihm, der ein Germanistik-Professor und selbstgenügsamer Büchermensch ist. Er lebt in Büchern: "Die Gesellschaft der Autoren reicht ihm völlig. [...] Für ihn ist Literatur wie ein lebendiges Gegenüber. Manchmal sogar lebendiger als das, was sich vor seinen Augen abspielt. Und im Gegensatz zu Menschen ist sie ihm unentbehrlich." So steht es in "Der Brand".

Einfache und präzise Sprache

Tanja Graf vermutet, dass Kriens Erfolg damit zusammenhängt, "dass vor allem die Frauenfiguren, die Daniela Krien schildert, uns sehr nahe sind. Sie schildert die Frauen erst mal in einer wunderbar klaren, einfachen, präzisen und unironischen Sprache. Sie schafft es, die Themen Alltag, Beziehung, Muttersein, das Thema Selbstverwirklichung so zu schildern, dass man sich darin wiedererkennen kann."

Tatsächlich kommt aber noch etwas hinzu. Daniela Kriens Bücher zeichnen sich durch ein enormes Sensorium für Gegenwartsstimmungen aus. "Die Seuche", "das um sich greifende Virus" bildet in "Der Brand" den Hintergrund. Die Sorgen angesichts des Klimawandels tauchen darin ebenso auf. Darüber hinaus aber geht es in ihren Büchern immer schon um ostdeutsche Befindlichkeiten, die aber von gesamtdeutscher Relevanz sind. Zum Beispiel um die Frage, ob gewisse Zeitungen noch die Wirklichkeit abbilden, oder ob "zu viele Artikel", wie es einmal heißt, einen "nicht im Gefühl zurücklassen, eine bloße Haltung konsumiert zu haben, eine Fiktion, eine Wunschvorstellung der Wirklichkeit", wie es in "Der Brand" heißt.

Eine Wahrnehmung, die der ebenfalls ostdeutsche Autor und ehemalige Reporter Birk Meinhardt 2020 in seinem vieldiskutierten Buch "Wie ich meine Zeitung verlor" durch die Erzählung seiner eigenen Geschichte untermauerte.