Das sind die besten Serien im Juni

Für Freunde von: der oscarprämierten Dokuserie "O. J. Simpson: Made in America” , die einen alten Fall neu aufrollt, die gesellschaftskritische Krimiserie “American Crime” , und Geschichten, die Licht auf das rassistische Justizsystem der USA werfen, wie “Seven Seconds” .

Der Fall der "Central Park Five" ging vor 30 Jahren um die ganze Welt: im April 1989 wurde eine schwerverletzte Frau bewusstlos im New Yorker Central Park aufgefunden. Sie war beim Joggen überfallen und vergewaltigt worden. Der Fall sorgte für soviel Aufsehen, dass der damalige Immobilienmagnat Donald Trump in den große Tageszeitungen der Stadt ein Statement für die Todesstrafe veröffentlichen ließ.

Für die Tat wurden schließlich fünf Latino und afro-amerikanische Jungen im Alter von 14 bis 16 Jahren verantwortlich gemacht – Yusef Salaam, Antron McCray, Raymond Santana, Kevin Richardson und Korey Wise – allein aufgrund ihrer eigenen, oft extrem widersprüchlichen Zeugenaussagen. Erst Jahre später stellte sich heraus, dass der wirkliche Täter ein anderer war.

Die Filmemacherin Ava Duvernay ("Selma", "13th") schildert in vier langen Folgen die Tatnacht, die Verhöre und die Verurteilung, die Zeit im Gefängnis und die Eingliederung in die Gesellschaft. "When They See Us" ist keine leichte Unterhaltung. Die Serie macht angesichts der verlorenen Jugend der fünf Männer, der politisch motivierten aber auch schlicht rassistischen Ermittlungs- und Justizfehler wütend und sprachlos.

Dass der Mann, der damals mit seinem Ruf nach Todesstrafe die aufgeladene Stimmung In New York anheizte heute als Präsident im Weißen Haus sitzt, ist nur ein weiteres Zeichen dafür, dass sich seither so viel wohl nicht geändert hat. Trump beharrte noch 2014 auf der Schuld der "Central Park Five".

"When They See Us" ist eine der bewegendsten und wichtigsten Serien des Jahres. Für die vier Folgen sollten Sie sich unbedingt Zeit nehmen.

"When They See Us" ist bei Netflix streambar.

"Catch-22" – Das neue Serienprojekt von und mit George Clooney