Das sind die besten Serien im September

"Die Neue Zeit" wirkt zwar so, aber eine streng faktentreue, historische Serie ist sie nicht. Die Protagonisten gab es wirklich, aber das, was sich in den Studentenstuben, im privaten Raum abgespielt hat – zum Beispiel zwischen Bauhaus-Gründer Walter Gropius (August Diehl) und der Studentin Dörte Helm (Anna Maria Mühe) – ist fiktionalisiert. Helm war wirklich eine der ersten Studentinnen am Bauhaus und stammte aus einer wohlhabenden konservativen Professoren-Familie aus Rostock. Die Widerstände, die sich ihr und anderen ehrgeizigen Frauen dort boten, will "Die Neue Zeit" aufzeigen – und zwar über ein konfrontatives Interview, das eine feministische Journalistin mit dem inzwischen fast 80-jährigen Gropius über die Anfangszeit des Bauhaus in Weimar führt.

Großes Serien-Kino ist "Die Neue Zeit" nicht – eher eine klassisch öffentlich-rechtliche Geschichtsstunde. Regisseur und Mitautor Lars Kraume hat sich zwar alle Mühe gegeben, den revolutionären Geist der Bauhäusler mit einigen visuellen Experimenten einzufangen. Die Handkamera ist wacklig-dokumentarisch, Farb- und Schwarzweiß-Bilder wechseln sich ab und immer wieder werden fotografische Momentaufnahmen auf den reduzierten Jazz-Soundtrack gelegt. Die Serie versucht auch den Geniekult um Walter Gropius und seine Bauhaus-Meister zu brechen. Nur gelingt das selten. Denn Gropius ist ja derjenige, der die Geschichte aus seiner Sicht erzählen darf – und nicht die mittlerweile vergessene, rebellierende junge Künstlerin Dörte Helm.

"Die Neue Zeit" wird in drei Doppelfolgen ab dem 15.09.2019 im ZDF ausgestrahlt und ist schon jetzt sowohl in der ARTE-Mediathek, als auch in der ZDF-Mediathek kostenlos und komplett streambar.

