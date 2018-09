Die besten Serien im September

Für Freunde von: Spionagethrillern im geschichtsträchtigen Hauptstadtsetting wie "Berlin Station", dem gespiegelten Paralleluniversum in der Sci-Fi-Serie "Fringe" und unerklärlichen Reisen durch Zeit und Raum wie in der Fantasy-Serie "Dark".

Spionageserien gibt es wie Sand am Meer, aber "Counterpart" ist besonders. Howard Silk (J.K. Simmons) geht seit 30 Jahren seinem sehr eintönigen und gleichzeitig höchstmysteriösen Job beim UN-Geheimdienst in Berlin nach und besucht am Abend seine Frau, die im Koma liegt. Eines Tages wird er aus seiner Routine gerissen und muss sein ganzes Leben, ja seine Identität in Frage stellen – denn er steht sich selbst gegenüber. Wortwörtlich. Es gibt nämlich eine Parallelwelt und in der arbeitet ein anderer Howard Silk ebenfalls beim Geheimdienst – jedoch nicht als Beamter, sondern als Agent.

Und auch sonst scheinen die beiden Männer außer ihres beinahe identischen Aussehens kaum etwas gemeinsam zu haben – was Howard zu der Frage bringt, was der Punkt in seinem Leben war, an dem er sich anders verhalten hat, als sein anderes Ich. Oscarpreisträger J.K. Simmons ("Whiplash") spielt sich in "Counterpart" selbst an die sprichwörtliche Wand, und es ist eine Freude, dabei zuzusehen. Die Serie ist atmosphärisch, klug und nachdenklich, und sie zeigt, dass es nur auf die richtige Idee und den richtigen Hauptdarsteller ankommt, um ein vermeintlich auserzähltes Genre wiederzubeleben.

"Counterpart" ist ab 28. September bei STARZPLAY über Amazon Prime Video verfügbar.