Das sind die besten Serien im November

"Haunting of Hill House" – Grusel bis zum Herzstillstand

Für Freunde von: subtilen Horrorfilmen wie "Get Out", "A Quiet Place" und "Hereditary", die Trauer, Schmerz und Trauma in blanken Horror übersetzen, klassischen Geisterhaus-Geschichten und dem tragischen Familiendrama aus "The Leftovers".

Halloween ist längst vorbei, aber das heißt ja nicht, dass auch die Gruselzeit um ist. In "Haunting of Hill House" oder auf deutsch "Spuk in Hill Haus" geht es oberflächlich um eine Familie, die einen Sommer in einem Spukhaus verbracht hat und die seitdem von den unheimlichen Kräften dieses Hauses heimgesucht wird. Darunter verbirgt sich aber eine komplexe Erzählung über Trauma, Tod und familiäre Beziehungen, verpackt in eine ultra-atmosphärische Horrorstory. Die Serie ist unheimlich gruselig, psychologisch komplex, schrecklich traurig und bietet in der Mitte gleich zwei der besten Serienfolgen der letzten Jahre. Sogar wer sich selten gruselt, muss aber damit rechnen, einige Nächte nicht gut zu schlafen.

Alle Folgen von "Haunting of Hill House" sind bei Netflix verfügbar.