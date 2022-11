"Die besten deutschen Comics": Ausstellung in Schwarzenbach

Originalzeichnungen, Skizzen und Entwürfe von Comic-Künstlerinnen und Künstler zeigt das deutsche Comic-Museum "Erika-Fuchs-Haus" in Schwarzenbach an der Saale im Landkreis Hof. Die Wanderausstellung, die unter dem Titel "Die besten deutschen Comics" steht, wird am Freitag um 19 Uhr eröffnet. Zu sehen sind die Siegerexponate des Max und Moritz-Preises und damit die ganze Bandbreite von Comics im deutschsprachigen Raum erleben. Der Preis wird alle zwei Jahre von der Stadt Erlangen verliehen und gilt nach eigenen Angaben als "wichtigstes Auszeichnung für grafische Literatur im deutschsprachigen Raum".

Comics behandeln aktuelle Themen der Zeit

In Form von Zeichnungen und Video-Art oder auch expressionistischen Malereien bilden die Comics aktuelle gesellschaftlichen Themen ab. "Die Akzeptanz von Comics als Literatur und Kunstform ist im englischsprachigen Raum noch mal eine ganz andere. Auch wenn sich die Szene hier in Deutschland schon etabliert hat und wir große Namen haben, die auch weltweit bekannt sind, möchten wir immer weiter zeigen, was der Comic alles leisten kann und was für eine tolle Kunstform es ist", so Museumsleiterin Joanna Straczowski zum BR.

Fotos zeigen Comic-Künstler bei der Arbeit

Zu sehen sind Originalzeichnungen, Skizzen, Entwürfe und Workbooks der acht unterschiedlichen Preisträger. Fotos der Arbeitsplätze vermitteln einen Eindruck von den unterschiedlichen Arbeitsweisen der Künstler, heißt es in der Mitteilung des Museums. Jeff Chi geht in seinem ausgezeichneten Comic auf die Vita des One-Hit-Wonders "I am a Scatman" des US-amerikanischen Musikers Scatman John aus den 1990er-Jahren ein. Das Werk von Aisha Franz beschäftigt sich mit "Work-Life-Balance" und zeigt an verschiedenen Beispielen auf, wie schwierig die moderne Arbeitswelt mit Flexibilität, ständiger Erreichbarkeit und befristeten Verträgen sein kann.

Die Sonderausstellung im Erika-Fuchs-Haus in Schwarzenbach an der Saale geht bis zum 16. April 2023.