Artikel mit Video-Inhalten

> Kultur > Die besten Blu-ray, DVD- und Streaming-Tipps der Woche

Die besten Blu-ray, DVD- und Streaming-Tipps der Woche

August Diehl rächt sich an Nazis in "Plan A", Dev Patel träumt als David Copperfield von einem besseren Leben, Emma Thompson sucht sexuelle Erfüllung in "Meine Stunden mit Leo": die besten Blu-ray, DVD- und Streamingtipps der Woche.