Die besten Blu-ray-, DVD- und Streaming-Tipps der Woche

"Alles in bester Ordnung" - Das Leben eines Messies wird durcheinandergewirbelt

Marlen haust in einer völlig überfüllten Wohngrotte. Ihr Nachbar Fynn dagegen lebt aus dem Koffer und will nur einhundert Dinge besitzen. Ein Wasserschaden führt beide zusammen, in: "Alles in bester Ordnung" - über zwei einsame Menschen, die Gemeinsames entdecken. Ein Alltagsdrama mit feinsinnigem Humor, prominent besetzt mit Corinna Harfouch in einer Paraderolle als spröde Außenseiterin.

Auf DVD und im Stream.