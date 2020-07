vor 37 Minuten

Die Basis bebt: Wie der Vatikan Laien ausbremst

Seit Jahren kämpfen viele engagierte Katholiken für Reformen in ihrer Kirche. Sie fordern mehr Kompetenzen für sogenannte Laien, also Nicht-Priester. Am Montag kam aus dem Vatikan ein Schreiben, das das Engagement von Laien in die Schranken weist.