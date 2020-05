Mit "Dolce Vita TV" durch die Corona-Krise

Es ist Ende März: Eine unscheinbare Industriehalle im Augsburger Osten, umgebaut zu einem Fotostudio: Mittendrin stehen 6 junge Musiker im feinsten 80er-Jahre Zwirn – sie blicken alle eher missmutig drein. "Eigentlich wären wir jetzt gerade seit neun Tagen unterwegs auf Tour," sagt Sänger Tobias Jilg, "und hätten nichts anderes im Kopf. Wir spielen ja manchmal persönlich dieses Spiel: Was wäre jetzt in diesem Moment eigentlich los? Und da stünden wir sicher irgendwo auf der Autobahn im Stau."

Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys heißt die Band. Sie haben im März ihr erstes Album herausgebracht: "Greatest Hits" - ein ambitionierter Titel für ein Debut. Aber diese Arroganz passt zu ihrem süffigen Italo-Schlager. Was sich hier versteckt, ist aber auch Konsumkritik und eine Persiflage auf die immer gleiche Popmusik. Das Album hätte eine Tour krönen sollen. Die ist wegen Corona ausgefallen. Ein herber Schlag, so Sänger Tobias Jilg, der auf der Bühne als Roy Bianco auftritt: "Wir sind einfach Livemusiker und wir gehen gerne auf die Bühne und unterhalten die Leute. Und ich glaube, das ist in gewisser Weise auch die Aufgabe der Kultur und der Kunst – und vor allem auch der Musik, da eben auch Auswege zu bieten. Auch, wenn es nur für eine Stunde ist. Und ich glaub', die Leute, die sind sehr, sehr dankbar."

Finanzielles Loch: Verluste im fünfstelligen Bereich

Seit zwei Jahren stecken die Augsburger jeden Euro in den Traum, professionelle Musiker zu werden. Nach der Tour hätten sich Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys jetzt zum ersten Mal etwas ausbezahlt. Stattdessen: ein Verlust im mittleren fünfstelligen Bereich. Und den kann auch der Verkauf von T-Shirts, CDs und Kassetten bei weitem nicht wettmachen.