"Flowers forever" in der Kunsthalle: Überhaupt nicht trivial

"Flowers forever": der fluffige Ausstellungstitel trifft den Nagel auf den Kopf: Blumen sind beliebt. Alle Menschen liebten, lieben und werden Blumen immer lieben. Alle Menschen? Nein. Bei einem kleinen, debattierfreudigen, akademisch-intellektuell geprägten Kulturpublikum stehen Blumen unter Generalverdacht: banal, trivial, egal!

"Ich hab nur rollende Augen gesehen, wenn ich gesagt habe, wir machen eine Blumenausstellung", sagt Kunsthallen-Direktor Roger Diederen. Zudem habe es ihn überrascht, dass es so eine Ausstellung noch nicht gegeben habe, so groß aufgesetzt von der Antike bis zur Gegenwart. "Das war dann eine Herausforderung, weil es ist ein unendliches Thema."

Die Blume hat viel mit der Entwicklung von Kunst zu tun

Zur blumigen Vielfalt aus Farben, Formen und Arten gesellt sich ganz nebenbei die Vielfalt in der künstlerischen Darstellung. "Flowers forever" zeigt echte Blumen – geplättet in Herbarien, formerhaltend in Alkohol gelegt oder als begehbare Trockenblumen-Installation in Form eines duftenden Blütenkelchs. Hinzu kommen die Nachahmungen von Blumen: als KI-gestützte Computeranimation, als Porzellanblüte, als gebauter Tempel in Lotusblütenform, als goldener Hochzeitsschmuck von Kaiserin Sissy, als Bühnenbild zu Wagners Parsifal, als Gebetsteppich oder als geschnitzter Jugendstil-Haarkamm. Kurzum: Wenn es um Blumen geht, sind alle Gewerke mit im Boot.