Die Außenseiterkunst Frank Walters: ein Statement in Frankfurt

Frank Walter bekommt ein verblüffendes Entrée: eine Palmenallee von Marcel Broodthaers. Eine Anspielung des belgischen Künstlers auf den kolonialen Dekorbaum des bürgerlichen 19. Jahrhunderts, der vor allem die Museen schmückte. "Marcel Broodthaers ist ein Künstler, der in seinem kompletten Oeuvre thematisiert hat: Was ist ein Museum, was ist die Deutungshoheit, was zeigt ein Museum und was verschweigt ein Museum?", erklärt Susanne Pfeffer, Direktorin.

Außenseiterkünstler aus der Karibik

Und das führt auch gleich ins Thema: Direktorin Susanne Pfeffer will etwas zeigen, das im Museum sonst nicht vorkommt. Nämlich einen Außenseiterkünstler aus der Karibik, dessen Leben und Werk ohne den Kontext der Kolonialisierung kaum zu verstehen ist. Doch zunächst einmal trifft man auf kleine Holztafeln, in ekstatischen Farben und oft strikter Geometrie bemalt. Himmelskörper, Planeten, Sterne, mit Feuerschweif versehene Phänomene. Abstrakte Formen, durchglüht von einer inneren Vision. Erinnert an die schwedische Mystikerin Hilma af Klimt. "Ich glaube, das Interessante ist, dass es eigentlich nicht im klassischen Sinn einen typischen Frank Walter gibt," so Pfeffer, die sich an die Schwedin erinnert fühlt: "Wenn man die Ausstellung betritt, sieht man zunächst die kosmologischen Arbeiten, dann gibt es abstrakte Formationen, die wirklich aussehen wie Hilma af Klimt, spätestens bei seinen Naturdarstellungen, bei seinen figurativen Werken, merkt man, wie eigenständig und auch wie unterschiedlich sein Werk ist".

Das gesamte Museum ist freigeräumt für Frank Walter. Eine gewagte Aktion, denn oftmals sind diese Malereien nicht größer als eine Handfläche. Aber sie fliegen nicht weg. Dafür sorgt ihr Farbgefühl, ihre Innigkeit. Und die ständige Suche nach künstlerischer und persönlicher Identität.

Auf der Suche nach künstlerischer Identität

"Es gibt sehr viele Selbstporträts, von ihm selbst in der Landschaft, aber es gibt auch die Selbstporträts, wo er sich selbst als Weißer malt und zeichnet", sagt Susanne Pfeffer. "Was davon zeugt, wie schwierig es ist, als letztendlich gebürtiger kolonialisierter Mensch überhaupt in der Welt des 20. Jahrhunderts eine eigene Identität, eine eigene Kultur zu behaupten und sie auch selbst zu bestimmen und zu definieren. Und ich glaube, dieser Kampf um Identitätsbildung ist ganz wichtig bei Frank Walter und schlägt sich vornehmlich in seinen Selbstporträts nieder."