Die Alge - Urpflanze, Superfood und Kunstobjekt

Expedition in den Nymphenburger Park, zum Teich mit Fontäne hinter dem Schloss. Tue Greenfort, der dänische Künstler aus Berlin, ist auf der Suche nach Algen. Schöpft Wasser aus dem Tümpel und lässt es durch einen Papierfilter in einen Eimer rinnen. Die Gänse bleiben gelassen, die Schlossverwaltungsbeamten weniger: Bis eine improvisierte Erlaubnis bei Eingang 19 in der Bayerischen Schlösser- und Seenverwaltung eingeholt ist, hinterlässt das langsam durch den Papierfilter sickernde Wasser Spuren feinster Elemente – Sedimente, Pflanzenreste und mit etwas Glück: Algen. In unserem Bewusstsein oszilliert die Alge zwischen ekligem Negativ-Image und gloomenden Blick auf ihre Heilkraft, die in der Medizin, der Kosmetik oder als Superfood gepriesen wird. Damit ist die Alge eingefügt in den Wirtschaftskreislauf. Ihre Organisationsform aber bleibt jenseits unseres Erfahrungshorizonts.

Pflanze der Urzeit

Vor 300 Milliarden Jahren hat sich in einer winzigen Blaualge die Photosynthese entwickelt. Der Weg war frei für Pflanzenwachstum auf einem sturmumtosten, von giftiger Atmosphäre umgebenen Planeten; Bäume entstanden, und irgendwann kam der Mensch.

Noch immer könnten wir nicht leben ohne den Atem der Pflanzen, auch der Algen. Wir sind Teil davon. Das versucht Tue Greenfort in der ALGA-Ausstellung in der Eres-Stiftung ins Bewußtsein zu bringen: "Die Mikroorganismen, also Bakterien und Algen, haben uns den Sauerstoff und die Atmosphäre gegeben. Ohne das wären wir gar nicht hier. Man vergisst das oft."

Der Mensch hat sich weit entfernt von der Alge, aber hier wird sie zum winzigen Ausgangspunkt für die großen Fragen der Weltbetrachtung: Wie wollen wir leben, mit welcher Energie, welcher Landwirtschaft, welchen Konzepten des Zusammenlebens? Wissenschaft und Philosophie haben in den letzten Jahren die Intelligenz der Pflanzen untersucht. Tue Greenfort gibt ihren Erkenntnissen einen künstlerischen Raum: "Es gibt mehr als das Auge sieht, es ist ja eine andere Welt."

Sirenen des Meeres

Wie vertikale Farne hängen gläserne Gebilde von der Decke, grünschillernd, aus Glas geblasene amorphe Formen, aneinandergehängt wie ein einziger flirrender Organismus. Und tönend wie die Sirenen des Meeres, wenn sie der Künstler – man selbst würde das nicht wagen – bewegt. Eine kostbare Schönheit – das vom Aussterben bedrohte Handwerk ebenso wie die prekäre Natur: "Diese Alge heißt Ulva oder Seesalat. Was mich interessiert, ist, dass die sehr viele Lebensformen haben, die sind auch Zwitter, sie können sich reproduzieren. Wir fokussieren uns ehr viel auf Mann/ Frau, auf die Dichotonie Natur/Kultur, mich interessiert zu zeigen, eigentlich ist das eine kulturelle Trennung. Ich glaube, wir legen zu viel Bedeutung in die Unterschiede."

Bewusstsein für ökologische Zusammenhänge

Tue Greenfort, der Künstler, ist kein Aktivist, obwohl er für ein anderes Weltverständnis eintritt: Eutrophierung, die Überdüngung der Landwirtschaft mit Gülle, ist eine Ursache für die Nährstoffüberschwemmung von Gewässern. Man käme nicht auf die Idee, dass ein grell aufflackerndes Video diesen chemischen Stoff zeigt: die unterm Mikroskop vergrößerten, tanzenden Strukturen von Harnstoff.

Anders die Rondi, Papiere an den Ausstellungswänden, mit verschiedenen grünlichen Ablagerungen, gefilterte und getrocknete Wasserproben, wie sie, ähnlich wie im Nymphenburger Park, in den Monaten zuvor Seen und Gewässern des Münchner Umlandes entnommen wurden. Durch die jeweiligen Sedimentanhäufungen auf dem Papier, die wirken wie aquarellierte Zeichnungen, entstehen eine Art Landkarten, neue Charakterisierungen der Umwelt.

Nach dem göttlichen, mystischen, romantischen und touristisch-ausbeuterischen Blick auf die Natur ist dies der Versuch, komplexe wissenschaftliche Erkenntnisse in ein sinnliches Beziehungsgefüge zu setzen. Den Materialisierungen – Muschelabdrücken, Muranoglas-Medusen und Algen-Cyanotypien – stellt Tue Greenfort das Mikroskop zur Seite. In jedem Fall wird der Blick über das Wasser beim nächsten mal ein anderer sein.

Tue Greenfort "ALGA" in der Münchner Eres Stiftung, 22. September 2021 – 29. Januar 2022