Die 94. Oscar-Verleihung: Das sind die Nominierten

Streamer-Produktionen in allen wichtigen Kategorien vorn

Überhaupt liegen beim diesjährigen Wettkampf um die Oscars Streamer bei wichtigen Kategorien vorn. Will Smith als Vater der Tennis-Stars Serena und Venus Williams in "King Richard" ist als einziger der fünf nominierten "Besten Hauptdarsteller" im Kino zu sehen.

Die anderen Nominierten hatten ihre Auftritte alle in Streaming-Produktionen. Andrew Garfield ("Hacksaw Ridge", "Spider-Man: No Way Home") spielt die Hauptrolle in der Musical-Biographie "Tick, Tick …Boom!", einem Film, der im Stream mehr oder weniger unter dem Radar läuft, ähnlich wie Amazons dreifach nominiertes Ehe-Drama "Being the Ricardos" - darunter der spanische Weltstar Jarvier Bardem, der ebenfalls als "Bester Hauptdarsteller" ins Rennen geht. Seite an Seite mit Altmeister Denzel Washington, nominiert für seine Leistung in Joel Coens "The Tragedy of Macbeth" - ein Film, der nach einem winzigen Kinostart bei Apple+ im Stream zu sehen ist. Hier bewegt sich also einiges in der Branche, die Academy reagiert auf neue Vermarktungswege und neues Konsumverhalten.