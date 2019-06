Die 49. Art Basel startet mit rekordverdächtigen Verkäufen

Die beste Nachricht für den bayerischen Raum: Die Münchner Galerie Thomas ist wieder da, nachdem sie im letzten Jahr pausiert hatte, weil die Art Basel ihr nur die halbe Standgröße zugestehen wollte. Freiwillig pausieren, unkte mancher, das ist das Aus. Aber Thomas wurde nicht ausjuriert zugunsten einer jungen hippen Galerie oder einer aus Asien oder Südamerika, nein, nun haben die Münchner ihren großen Stand wieder zurück. "Das war von vornherein die Intention gewesen, und auch die Gespräche mit der Messe liefen in die Richtung. Und ich habe eigentlich auch nichts anderes erwartet," erklärt Galeristin Silke Thomas.

Ein Mobile von Calder für zwei Millionen

Gestern verkaufte sie für zwei Millionen US-Dollar ein Mobile von Alexander Calder in eine private Sammlung. Das ist ein typischer Verkauf in diesem Jahr. Beim Blick auf den abendlichen Sales Report der Galerien kann einem wirklich schwindlig werden, denn in Basel wechselt in diesen Tagen ein millionenschweres Werk nach dem nächsten den Besitzer. Iwan Wirth von der Zürcher Galerie Hauser & Wirth vermeldete schon, verkaufstechnisch sei es der beste Auftakt aller Zeiten gewesen. Wenn es keine Zinsen gibt, investiert man gern in Immobilien oder Kunst, aber es muss ein großer Name sein, damit der Wert noch weiter steigt. Das bislang teuerste Werk verkaufte auf der diesjährigen Art Basel die David Zwirner Galerie aus New York: Es ist ein frühes Gemälde von Gerhard Richter, eine verwischte Fotografie, grau in grau gemalt, für 20 Milionen US-Dollar. "Der Kunstmarkt heute ist stark, aber sehr inhomogen," sagt Art Basel-Chef Marc Spiegler. "Es gibt eine Gruppe von Galerien an der Spitze des Marktes mit viel Geld, die die teuersten Künstler für sich gewinnen. Es findet eine Verdichtung statt. Und dann ist da der Überlebenskampf der jungen und der mittleren Galerien."