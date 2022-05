Die 38. Bayerischen Theatertage starten in Bamberg.

Bamberg richtet auch in diesem Jahr die Bayerischen Theatertage aus. Nach 1992, 1999, 2005, 2011, 2015 finden sie zum siebten Mal in der Domstadt statt. Von 13. bis 28. Mai werden wegweisende Inszenierungen und Arbeiten gezeigt, versprechen die Veranstalter.

Neue Inszenierungen – neue Art des Theaters

Das ETA Hoffmann Theater Bamberg holt für die Bayerischen Theatertage rund 30 Inszenierungen auf die Bühne. Dabei geht es sowohl um analoge wie auch digitale Produktionen. Teilnehmende Theater sind unter anderem die Theater Hof und Ansbach, das Stadttheater Ingolstadt, das Landestheater Schwaben, das Metropoltheater München, das Münchner Volkstheater und das Mainfrankentheater Würzburg. Zu den Abendveranstaltungen werden auch vier Kinder- und Jugendproduktionen gezeigt, sechs digitale Arbeiten sowie zwei Produktionen aus Schauspielschulen.

"Vom 13. bis 28. Mai 2022 werden wegweisende, politische, inspirierende Inszenierungen sowie digitale Projekte aus ganz Bayern gezeigt." Festivalredaktion der 38. Bayerischen Theatertage

Bayerische Theatertage: Theater und Feiern gehören zusammen

Eröffnet werden die Theatertage mit einer Inszenierung des ETA Hoffmann-Theaters. Die Intendantin Sibylle Broll-Pape bringt das Stück "Kängurus am Pool" von Theresia Walser auf die Bühne. Anschließend wird die Eröffnung der 38. Bayerischen Theatertage gebührend im Foyer mit vier Jazz-Musikerinnen gefeiert. Insgesamt ist den Veranstaltern wichtig eine bunte Mischung zu bieten, sowohl auf der Bühne als auch danach. So ist beispielsweise am 20. Mai im Foyer ein Bergfest mit der Band "Kapelle Rohrfrei" geplant, Lesungen, Konzerte und eine große Abschlussparty mit "DJ BellaBeats".

Im Vordergrund stehen bei den Theatertagen die Inszenierungen, doch in Bamberg wird versucht, die Aufführungen zu vertiefen und weiterzuführen. So werden zum Thema Rassismus Stücke wie "Wir Schwarzen müssen zusammenhalten" gezeigt und gleichzeitig eine Lesung mit der Journalistin Alice Hasters angeboten, die sich mit dem alltäglichen Rassismus beschäftigt und ihn versucht zu bekämpfen. Die Redaktion von Bayern 2 bietet Nachgespräche im Anschluss an die Vorstellungen an.

Theater verbindet virtuelle und echte Bühnen

Das Staatstheater Augsburg hat als erstes Theater im deutschsprachigem Raum die digitale Entwicklung vorangetrieben und damit eine 5. Sparte eingeführt. Man erforsche das Spielen auf digitalen Bühnen und hybriden Produktionen, die den physischen Bühnenraum mit dem virtuellen verbinden, heißt es auf der Seite des Staatstheaters. Und ein solches Virtual-Reality-Theater wird auch bei den 38. Bayerischen Theatertagen mit den Stücken "Oleanna" und "14 Vorhänge" geboten.

Die Große Bühne des ETA Hoffmann Theaters wird die Hauptspielstätte bei den Theatertagen sein. Weitere Spielstätten sind das Studio, das Odeon Kino und unter anderem auch der Theatervorplatz.

1983 haben August Everding und Ernst Seiltgen die Bayerischen Theatertage ins Leben gerufen. Mittlerweile haben sie sich zum größten Theaterfestival Bayerns entwickelt. Erster Austragungsort war damals Nürnberg. Bereits 1984 bekam Bamberg erstmals den Zuschlag. In den Jahren 2020 und 2021 musste das Festival pandemiebedingt abgesagt werden.