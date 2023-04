"Multitudes": Kanadische Sängerin Feist stellt neues Album vor

Und dann schlägt erst mal der Blitz ein: In "Lightning", der dramatisch-pompösen Eröffnungsnummer, in der sich Leslie Feist zu ihrem eigenen Chor vervielfacht. Passt dann auch recht gut zum Titel der neuen Feist-Platte: "Multitudes". Also die Mengen, das Vielfache. Und genauso ist auch das Album-Cover, bei dessen Betrachtung einem schnell schwindlig werden könnte. Es sieht aus wie diese 3D-Bilder früher – wenn man anfängt zu schielen oder nur lang genug draufschaut, dann entsteht vor dem geistigen Auge ein großes Ganzes.

"Ich hier und der Rest der Welt da draußen"

Hier haben wir es mit mehreren Leslie Feists zu tun, die in der Unschärfe des Bildes ineinander übergehen. Die Inspiration für den Albumtitel stammt so ein bisschen auch von Bob Dylan. "I contain Multitudes" sang der auf seinem letzten Album. Leslie Feist hat nun ihre persönliche Mengenlehre während Corona versucht, auf ein Album zu packen.

"Während der Pandemie war jeder isoliert", sagt Feist im BR-Interview. "Die Isolation ging einher mit so vielen anderen Isolationen: Ich hier und der Rest der Welt da draußen. Wir leben alle ständig in Parallelwelten, und sind ständig damit beschäftigt, zu verstehen, dass wir nur das Einzelne in einer großen Menge sind. Das ist wie so ein Programm, das ständig im Hintergrund läuft und dessen wir uns erst während so etwas wie einer Pandemie bewusst werden."

Feist ist jetzt Mutter – das hat viel verändert

Feist und ihr näheres Umfeld mussten sich während Corona übrigens doppelt isolieren. Da war ihr kranker Vater Harold, dessen späterer Tod dann auch die neue Platte prägt. Und dann ist Feist auch noch Mutter geworden. Sie hat ein Mädchen adoptiert.

"Ich hab mich plötzlich selber wieder wie ein kleines Wesen gefühlt", sagt Feist. "Ich stellte mir meine Mutter als junge Frau und Mutter vor. Ich hab mir auch meine Großmutter als junge Frau und als Baby vorgestellt. Wer hat meine Großmutter im Arm gehalten, als sie ein Baby war? Ich habe diese Frau nie kennengelernt, aber ich hab mich ihr plötzlich sehr verbunden gefühlt. Ich spürte da mit einem Mal so eine Art Kontinuum, in dem ich mich ständig ganz unmerklich bewege. Und jetzt als Mutter ist das noch mal was ganz neues, dass ich verantwortlich bin für eine andere Person. Ich begann über mich nachzudenken, wie ich als Baby war und wie ich als 90-jährige sein könnte."

Sechs Jahre hat sich Feist Zeit gelassen für "Multitudes". Auf dem Album manifestiert sich ihr verändertes, vielleicht auch neues Bewusstsein für Zeit. Welche Entscheidungen treffen wir, um wirklich im Moment, im Hier und Jetzt leben können? Die Kanadierin wird für ihre Verhältnisse textlich konkreter, weniger Metaphern, mehr Klarheit.

Sich das Funkeln in den Augen bewahren

Und eins weiß Feist inzwischen auch ganz sicher: Der einzige Weg, um in Würde altern zu können, ist, sich dieses Funkeln in den Augen zu bewahren; eine Wärme und ein Gefühl dafür, dass unsere Zeit endlich ist. Und das sei ihr Ziel, sagt sie: Diese 90-jährige Frau zu werden, mit diesem Funkeln in den Augen.