Diddl feiert 30. Geburtstag: Kultige Maus kommt aus Unterfranken

Riesige Füße und Ohren, ein lächelndes Gesicht und eine Latzhose: So kennen wir die Diddl-Maus. Am 24. August 1990 hat der Karlstädter Grafiker Thomas Goletz die erste Skizze angefertigt – damals noch als Känguru in Latzhose und ohne den Namen ″Diddl″.

Vom Känguru zur Springmaus

″Doch bald darauf beschloss ich, das Kerlchen viel viel kleiner und handlicher zu zeichnen, damit ich es besser in eine Kaffeetasse oder ein Käsestück hineinsetzen konnte", heißt es in einem Interview mit Goletz auf der Diddl-Homepage. So wurde aus dem Känguru Diddl, die Springmaus. Nun feiert sie ihren 30. Geburtstag.

Zeichner Thomas Goletz stammt aus Karlstadt

Der heute 53 Jahre alte Thomas Goletz hat sein Abitur am Johann-Schöner-Gymnasium in Karlstadt gemacht. Schon in der Kindheit hat er gerne gemalt und gezeichnet, heißt es in dem Interview weiter. In der Schule habe er Karikaturen von seinen Lehrern und Mitschülern angefertigt.