Dickstes "Buch" der Welt erschienen: Manga mit 21.000 Seiten

Gut, die Auflage ist mit fünfzig nicht gerade rekordverdächtig, doch alles andere an dem Buchprojekt "ONE PIECE" des 42-jährigen Konzeptkünstlers Ilan Manouach ist wirklich beeindruckend, nicht nur der Preis von 1.900 Euro (zuzüglich Versandkosten). Auf 21.540 Seiten hat Manouach die erfolgreichste japanische Manga-Serie aller Zeiten ausgedruckt, die seit 1997 wöchentlich in dem Magazin "Shōnen Jump" erschien. Eiichirō Oda verkaufte von "One Piece" knapp 500 Millionen Exemplare und wurde damit der reichste Zeichner seiner Branche.

Der Papierstapel, der zusammenkam, war am Ende rund 80 Zentimeter hoch und wurde von Manouach als "Skulptur" gebunden. 17 Kilogramm wiegt das Gesamtwerk, das zwar einen farbenfrohen Buchrücken hat, aber aus naheliegenden Gründen nicht aufgeklappt werden kann. Es ist als Objekt für Liebhaber zu verstehen, und die gibt es offenbar: Das dickste "Buch" der Welt war innerhalb kürzester Zeit nach dem Erscheinen vergriffen.

"Objekt reiner Spekulation"

"Digitale Comics sind das pulsierende Zentrum einer globalen Unterhaltungsindustrie", erklärt der in Athen geborene und auf die "künstlerische Aneignung" von Comics spezialisierte Manouach die Arbeit auf seiner Homepage: "Comics sind duale Objekte. Sie haben einen Gebrauchswert – für Leser – und einen Tauschwert für Sammler. Obwohl diese beiden Funktionen nicht klar getrennt sind, wirken sie manchmal gegenläufig. Die Online-Kultur der Teilhabe und die neuen vernetzten Möglichkeiten des Mediums haben den Charakter des Comics über den Rahmen professioneller, etablierter Kennerschaft hinaus um neue und verstörende Formen unternehmungsfreudiger Fankultur ergänzt." Längst würden Manga-Bewunderer ihre Lieblings-Stories ablichten, neu übersetzen und so bearbeitet abermals in Verkehr bringen. Auf diese anarchische "Produktionslinie" wolle er verweisen, so der Künstler.

Der Buchklotz müsse als "Materialisierung" digitalisierter Comics verstanden werden, er sei ein "Objekt reiner Spekulation". Da ist auf jeden Fall was dran, denn der Inhalt des Produkts bleibt dem Betrachter ja für immer verborgen - außer, er zerstört die Skulptur.